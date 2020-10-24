南科「點石成金」 臨海小村落變身房市熱點

近年國內在少子化等趨勢下，即使是人口相對稠密的都會區，學校能不減班、不併校已屬不錯；但在南台灣的一處臨海小村，居然還能有全新的中學、國小成立，背後如果沒有十足的人口移入強大動力，是不可能達成的。

這所新成立的學校，就是位在台南市安南區的「九份子國中小」，新學校預計明年正式招生，國小一個年級開4班，國中一個年級開6班，還附設2班幼兒園。

「九份子重劃區」，一個連許多台南在地人都沒聽過的靠海小村落，幾年前，這裡還是滿布魚塭的不毛之地，杳無人煙；如今，人口移入的強大動力，不僅催生全台罕見的全新國中小，而且已有超過10家的建商，在這個面積僅101公頃的重劃區插旗推案。

工地正對九份子國中小校門口的住宅建案「水舞川」，該案建商泰嘉開發總經理曾穎君表示，臨海小村人氣、房市快速沸騰的根本原因，在於「我們有4成住戶，是來自南科的工程師……。」

其實，從九份子通往南科的快速道路至少還要5年才會通車，現在從九份子開車到南科，車程約30分鐘，交通談不上便利，但曾穎君解釋，南科工程師在擠爆了園區所在地的善化之後，已經把目光瞄準了九份子這樣的全新重劃區。這裡，全區不見一根電線桿，也是第一個生態低碳親水示範區。

自高雄來的泰嘉開發，是九份子目前推案最大的建商，計畫在這裡打造1期到8期的推案，前5期幾乎已經完售，才短短2年時間，每坪單價從15萬元直飆至22萬元。

「我們很認真地注意學區內的家庭樣貌，目前估計，至少有4分之1的家長來自南科，另外4分之1則來自距離九份子車程約10分鐘的『科工區』，兩者加總就占學生家庭的一半。」九份子國中小新設校籌備處主任、也是未來的校長康晉源說。

而準校長口中的「科工區」，就是去年谷歌選擇在台灣落腳的第2座資料中心所在地，全名是「台南科技工業園區」，包括面板大廠友達台南廠、機殼大廠可成都進駐這裡。這些大廠所雇用的工程師、作業員，都是九份子重劃區的新移入人口，也是校長鎖定的學生家庭樣貌。

離南科30分鐘車程之外的九份子尚且如此，更不用說南科所在地的善化區、新市區等。近期，善化區的房價漲幅近15％，若單看房價，或許受到供給面多寡的影響，因為善化的推案量，已經從馬路上隨時可見一堆建案招牌領略一二，但若進一步看，這個人口數才剛躍升到5萬以上的小鎮，去年至今，已有約700筆的不動產交易量，可見善化的房市有多火熱。

「我們著實費了一番功夫，終於在善化落腳。」劉家亨與他的太太都是荷商艾司摩爾（ASML，之前併購台灣漢微科，是台積電上游設備商）的工程師。2年前，從高雄到台南工作之後，開始精挑細選「安身立命」 之處，最終，在善化區生活機能相對便利的善新西路上，距離南科大約不到10分鐘的車程，入手一戶有天有地的透天別墅，總價約1千500萬元。

但才2年不到的光景，如今同社區成交金額已經衝破2千萬元，「我們是自住，對附近的學區環境也很滿意，不會因為房價漲就賣掉。」劉家亨臉上盡是滿意的笑容。

南科是「小竹科」 全台工業區都是「小南科」

根據台南市戶政事務所資料顯示，近5年善化區不僅連年人口正成長超過1千人，且31歲到50歲的壯年人口比率，也從29％上升一個百分點；同樣的，九份子重劃區所處的安南區也和善化一樣同處「雙升區」，都是台灣極為罕見的情形。

台南或許正在複製10年前的竹科樣貌，擴大來看，一群相對年輕、高所得、高學歷的人口，正從北部甚至國外飄洋回來，直接空降到中、南部許多工業區工作，而人口流動的影響，就像春天禾田裡翻動的土梗，由南到北的「新土壤」，也正在翻轉出全新的台灣。

（ 今周刊編輯團隊 ）

文章來源：今周刊

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