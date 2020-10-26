花近2千萬買房卻「這樣做」 網看衰：會後悔

出社會努力賺錢買房買車是不少人努力的目標，不過終於存到錢了，房子要買在哪也要考慮清楚。一位網友分享，近日一口氣砸1900萬元，從台北民生社區不到10坪的套房搬到位在新北市74坪的大房子住。網卻給出驚人答案，認為搬離台北「肯定後悔」。

原PO在PTT上以「買房了！可是心情像三溫暖」發文表示，打拚10年的他，在35歲時終於存到買房基金，原本住在北市民生社區不到10坪的小套房的他，決定花1900萬元買下位在新北市房子，不但「大到爽」，附近的生活機能也很好。

但原PO指出，「想到要離開住了快15年的台北市，心理好像三溫暖，以後進城也感覺要蠻久」，問網友當初若用同樣價格，買台北市屋齡35年以上、大約35坪的老房子，會怎麼選？

貼文一出，不少網友表示「恭喜啦，大房子住起來就是爽」、「選新的大的啊，大就是爽，羨慕」、「恭喜啦，一個人住61坪一定爽的，大有大的好，吧檯書房都弄的起來」。大家也紛紛在猜，花1900萬到底買在新北哪裡，原PO則指出，「不是淡水也不是土城汐止更不是山上，而是買在號稱新北8+9 TOP3城市」。因此網推論是在新莊、三重、蘆洲一帶。

不過也有網友認為，原PO不該離開台北，2城市其實落差很多。網表示「你買房不看距離的嗎，買了才抱怨太遠是哪招」、「你肯定後悔，新北水準跟台北差太多了」、「當然買台北，這還用選…不是通勤問題，是機能問題」、「民生社區10坪屌打74坪新北你根本盤，可憐哪」、「老實講城內跟城外兩個世界」、「從民生社區到海邊蛋殼」。

更有網友質疑，依原PO說法，74坪實住空間61坪，換算下來公設佔比約18％，認為太低了，反而不像是新房，理論上應該適超過20年的老房子。「新房有公設這麼低嗎」、「公設比明顯屋齡20幾年了」、「買1900還以為自己賺到，可憐納」。

文章來源：買房了!!可是心情像三溫暖

（中時新聞網）

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