去年沒買房扼腕！ 台北市一坪貴「這麼多」

今年房市出乎預期的活絡，房價也有意料之外的漲幅，在台北市，晚一年買房，每坪要比去年貴上3萬元；在新北市、桃園市，晚一年買房，每坪也至少比去年貴上1萬元，「漲聲」不斷。

住展雜誌今（22）日公布最新的調查指出，今年第三季北台灣各區預售新成屋的平均房價，大台北、桃竹、基隆與宜蘭等地房價全面上揚，且漲幅明顯擴大；尤以新北市、桃園單季漲幅最大。

住展雜誌研發長何世昌表示，房市因籠罩在資金行情氛圍之下，投資置產買盤比例擴張、且追價意願強烈，推升房價往上攻高，包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣市與基隆市等地新建案房價，同步創下2018年反彈以來新高價。

台北市Q3房價漲至87.6萬／坪，比去年還要再上漲3.4萬／坪、年漲幅約4％。

新北市Q3房價來到40.3萬／坪，與去年同期相比，則上漲1.3萬／坪、年漲幅約3.3％。

桃園市Q3新建案房價約23.8萬／坪，與去年同期比較，則年漲1.2萬／坪。

新竹縣市Q3房價持續走高至23萬／坪，和去年同期相比，則年漲0.8萬／坪、年漲幅約3.6％。

至於宜蘭，Q3房價小漲0.1萬／坪，年減1.4％。

何世昌分析，「低利不死，房價漲勢不休！」預期年底前政府出手打房機率不高。