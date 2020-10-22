北市東區店面空置狀況漸改善 租車業者現身

東區店面沉寂已久，今年一些空置或短租店面已經漸漸看到新的店家進駐，捷運忠孝敦化2號出口的華新大樓，一樓店面悄悄掛起聯邦租車的廣告，隨韓系快時尚品牌撤出與飲料店租約到期搬遷後，空置一段時間的華新大樓又見到新業種進駐，東區店面沉寂過後，似乎有些重生的跡象。

華新大樓的店面與商場，原先由韓系的SPAO、MIXXO進駐微風忠孝館，位置就在捷運忠孝敦化站2號出口，三角窗店面則是由飲料業者進駐，不過2018年中品牌服飾業者退出，三角窗店面的飲料店則是今年初搬遷到東區巷內，位於東區捷運站出口的精華區店面出現了空置的狀況，更增添東區商圈沒落的感受，不過目前三角窗店面內部已經可以看出有店家進駐，一樓店面牆面則貼起租車業者的廣告。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，汽車短長期的租賃市場蓬勃發展，除了傳統車商轉投資的租賃業外，也見到金融體系背景的業者跨足租賃產業，而此次看到汽車租賃業趁著這波不景氣，在東區正忠孝東路上的三角窗店面做起租賃業的生意，應是著眼於一方面可以有顯眼的品牌廣告效益，一方面也可吸引一旁鐘錶銷費的高資產族群目光，進軍東區後進而快速打開品牌知名度。

東區沈寂等待重生，經過一陣空置陣痛與租金修正後，陸續又看到新的業種或想要塑造新型象的業者進駐，原本空置的永福樓，今年的年中已由服飾業者進駐，打造成台北旗艦門市，因為長期空置作為短租使用的原安泰銀行店面，也由鐘錶業者改裝做為精品名錶的展示與銷售中心，加上此次汽車租賃業者的進駐，可以發現東區店面雖有業者退出，但也有業者看好趁不景氣空置而進駐，東區店面的店家洗牌潮仍在發酵中。

比較有趣的是，此波不景氣有些空置或做特賣會的部分店面，有些房東本身就是企業主，與其空置不如自己拿來擴大經營自己的事業。

（時報資訊 郭鴻慧）

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

延伸閱讀



超前部署 百達翡麗進駐東區店王

逆勢搶進 東區、西門町指標店面業者進駐

東區再起 土洋大店接連開