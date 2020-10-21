新北金磚房市翻轉 「這區」甚至飆破6字頭

鄉林不動產研究室21日公布最新調查指出，挾著人口紅利與交通優勢相乘，新北市三大金磚區房市翻轉，住宅價格指數、交易年增率，雙雙奪冠。

鄉林表示，新北地政局「新北市捷運沿線住宅價格指數」統計指出，包括板南線、中和新蘆線、松山新店線、淡水線在內，從102年Q1到109年Q1，三重新莊線房價指數以20.13居冠。

其次是淡水線的指數16.33，顯示大台北以交通軸線與重大建設擴張行政區後，房價輪動的態勢愈明顯，從過去兩三年的林口、板橋、新莊區之後，2020年下半年將轉向三重。

新北市地政局統計資料顯示，新北市今年前9個月建築物買賣移轉總計3萬9011棟，與去年同期3萬8716棟相較年增率0.8％，交易熱區分別為新莊、板橋、淡水、中和、汐止及三重、新店。

若以年增率來看，三重區以25％躍居第一位，其次是新莊區19.7％。

鄉林不動產研究室表示，多數消費者與購屋族看好捷運交通便捷等條件，原本平均房價在4字頭的三重區，近來有二重與仁義兩大新興重劃區，都市更新速度加快，加上三重站是桃園機場捷運從台北車站發車的第二站，又有新北環狀線與新蘆線的轉乘便捷性，房價緊追新莊，在比價效應下今年上半年已衝上5字頭，板橋、新莊與三重形成「新北金磚三區」。

商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，三重埔是北部發跡開發相當早的繁榮區域，人口密集，商業密集繁華熱鬧，與台北市核心地區僅有一橋之隔，占交通及地利之便，很多商總會員也都發跡三重，尤其來自雲林的同鄉更不在少數。

儘管三重難免因透天厝密集，讓人留下市容老舊印象，但事實上，近年來隨著雙北捷運及桃園機場捷運通車，越來越多大型商業與住宅大樓進駐，加上二重重劃區與大台北都會公園的水岸休閒景觀興起，三重已完全改觀，所以鄉林也決定插旗三重。

鄉林不動產研究室分析，三重區近二年建商密集搶地推案，像是國泰、茂德、冠德、潤泰、聯上、新濠等知名建商積極插旗，其中二重重劃區兼具完善生活機能與河岸景觀，鄰近佔地424公頃「新北大都會公園」，相當於16座大安森林公園，更受到重視休閒活動購屋族的青睞。

「國泰悅」、「新濠漾」、「水丰景」等新案，平均交易價格已逾50萬元，部分訴求河岸景觀宅或雙捷運宅，甚至開價飆破6字頭。

鄉林不動產研究室說，北市積極推動以台北車站為中心的都市更新「西區門戶計畫」；而預計在2026年完工的捷運聯合開發案「台北雙子星」摩天大樓，更可望帶動台北西區周邊發展，順勢將城市脈動延伸到一橋之隔的三重區，三重交通優勢加上房價相對位於低檔，新興重劃區磁吸自住買盤湧入，而即將進駐三重的知名運動品牌「迪卡儂」將於年底開幕，生活豐富性也讓房市再加分。

新北市第二行政園區的都市計畫變更案預計今年底發布實施，包括警察局、衛生局、環保局等分散在各行政區的單位都將進駐三重區第二行政中心，串連板橋行政園區與新莊副都心的中央合署辦公大樓，形成新北市3大發展軸心。

三重區在人口持續移入的願景下，又有中和新蘆線、桃捷及北環線等三大捷運線及64快速道路、新北環快等二快的加持，加上新興重畫與危老改建的城市翻轉加快，房市熱度持續升高。

鄉林不動產研究室表示，二重疏洪道於2010年解除禁限建後，配合變更都市計畫並附帶條件以市地重劃方式辦理開發二重重劃區，劃設充足的公共設施用地，結合二重疏洪道生態廊道之美麗景觀，打造水岸休憩新環境，以淡水河為界分為左岸五谷王段與右岸三重段兩處，占地約71.1公頃，坐擁水岸景觀成為一大賣點。