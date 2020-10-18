為什麼實坪制難以推動？專家：重點在這！

立委高嘉瑜上周一（5日）在內政委員會上，與內政部長徐國勇就推動「實坪制」問題，展開激烈辯論，但質詢最後，徐國勇表示，無法承諾幾年內會做到實坪制，也要高嘉瑜「稍微肯定一下政績，因為政策要是好處理，就不會拖這麼久」。此話一出引起外界熱議，常對公共議題發表看法的知名網紅「館長」陳之漢，也在直播中提及此事，更批徐國勇「不要臉」。

「廣告說73坪，實際才36坪」 高嘉瑜拋實坪制議題 盼減少建商灌水

高嘉瑜日前以「推動實坪制」為題，質詢徐國勇，雙方發生激烈言詞交鋒。高嘉瑜質詢時提到，目前除了房價不斷攀升外，新建案公設比也越來越高，如台北市2018年新建案平均公設比，已達34.2%，若再加上約15%的附屬建物，等於「室內實坪僅約權狀一半」，民眾實際買到的坪數被灌水，居住面積越來越少。

高嘉瑜指出，若以2017年的實價登錄資料來看，台北市大樓虛坪價格為66.6萬，改用實坪計算後，價格暴增至每坪99.7萬元，造成其虛實價差最大的原因，主要是台北市住宅大樓的公設比過高，且2017年成交的住宅大樓物件，公設比中位數為32.9%，也是六都中最高。

在質詢台上，高嘉瑜拿出實際案例表示，新竹某知名建案的廣告主打73坪以上，但據實價登錄查到的資訊，該建案主建物僅36坪多，等於民眾花大錢買公設，對於想買房的民眾而言，這樣並不公平，也容易發生消費糾紛。

高嘉瑜也提到，內政部2017年就曾表示，對於推動實坪制的問題「研議中」，但三年過去了，始終不見內政部對於這項贊成比例高達八成的議題，做出更多回應。

對於內政部推動實坪制的進程，徐國勇表示，內政部實價登錄系統中，已有房屋建坪單價計算，且民眾買房時，契約中對於公設比等相關資訊，也有清楚揭露。

徐國勇強調，實施實坪制對整個房地產市場茲事體大，目前從實價登錄中的詳細資訊逐步揭露，已盡量讓民眾了解買到的實坪一坪多少錢，內政部推動很多政策，也是要讓民眾更了解「實坪」。但對於高嘉瑜追問「幾年內可以做到實坪制」，徐國勇則回應「無法承諾」。

為什麼實坪制難以推動？專家：重點在「登記與否」

關於施行實坪制相關政策，早以討論多年，甚至還有房仲業民調顯示，高達80.8%的民眾贊成實施實坪制；2017年時，公共政策網路參與平台，也有人提出「房價改以實坪計價、公設坪數可登記但不計價」，當時曾引起社會大眾關注，現任副總統賴清德，在擔任行政院長時，也曾表態支持「房屋買賣實坪制」，但隨著時間過去，討論或推動實坪制，始終「只聞樓梯響」。

以目前台灣房市仍屬虛坪制而言，仍是共通房價算式，但公設坪數以市價計算，對購屋人來說頗吃虧，若無法遏止房市虛坪現象，易有建商灌水疑慮。

可是，若改為實坪制，雖然總價不變，但房屋總坪數扣掉公設面積，以此計算房屋總價的話，每坪房價將大幅拉高，實施實坪制後，勢必會有一段時間的「陣痛期」，影響民眾購屋意願。

對於政府推動實坪制與否，景文科大財金系教授章定煊表示，要從兩個面向來思考，首先是「計價與否」，若僅是在合約上載明實坪單價，或在實價登錄上做實坪價格揭露，相對容易執行。

但，另一面向則是「登記與否」，若改為實坪制且需登記，短期上確實會造成市場資訊混亂，且要不要溯及既往，又是另一個大問題。

不過，章定煊也說，實施實坪制的好處就是，建商都會去蓋虛坪比較少的房子，對於導正市場的推案類型，長期來說是有幫助的。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，現行的登記制度行之有年，如果把房子比喻為鳳梨的話，若真的改為實坪制，就好比在傳統市場買鳳梨的消費者跟老闆說，「鳳梨的頭跟皮都不能算錢」，對於屋主來說，絕對無法接受，且在登記制度的轉換上，也會碰到很大的問題。

對建商而言，若推動實坪制，除了每坪單價勢必會膨脹外，也會增加交易溝通的成本，且原本建商會推一些公共設施較高級的建案，若實施實坪制，在購屋人對單價更加在意的情況下，以後也可能不復見。

（黃健誠）

文章來源：今周刊

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