看好全球辦公市場 戴德梁行：2025年復甦

戴德梁行15日公布「2020年全球辦公大樓市場影響洞察」研究報告，預期辦公大樓市場緩慢復甦，儘管存在居家辦公趨勢，未來將於2025年全面復甦，租金將回漲、空置率將下降。

享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行（紐約證券交易所代號：CWK），近日發佈「全球辦公大樓市場影響洞察」研究報告，預測全球辦公大樓租賃基本面將受到新冠肺炎疫情導致的經濟衰退，及居家辦公趨勢的顯著影響，但是到2022年將開始改善，並於2025年全面復甦。全面復甦的時間線與大蕭條時期一致，但由於居家辦公，略有滯後。

這項研究報告由戴德梁行最新成立的全球智庫所製作，由來自世界各地的資深研究員和經濟學家組成的團隊，研究分析影響全球辦公大樓市場的週期性和結構性變動及其對復甦的影響。

戴德梁行首席經濟學家、全球研究部主管Kevin Thorpe表示：「我們深入科學地分析此次疫情對辦公大樓市場基礎面所帶來的影響，並嘗試找到答案，辦公大樓市場的未來趨勢。戴德梁研究各個因素的綜合影響，包括：失業情況、辦公大樓空置率和租金水準，地理特徵以及居家辦公趨勢的延續，基於上述的基本設定，預測最終將會迎來全球辦公大樓市場的全面復甦。當然，房地產具有很強的本地屬性，並非每個市場均會遵循相同的復甦路徑。」

「2020年全球辦公大樓市場影響洞察」的重要研究結論，預計2022年第一季度經濟和就業將全面復甦，辦公大樓空間需求將增加，空置率趨於下降，租金開始上漲。

研究報告更預期，到2025年，全球辦公大樓空置率將回歸到危機前的水準，大約為11％，同時租金也將恢復到危機前的最高水準。

戴德梁行全球預測部主管Rebecca Rockey認為：「儘管居家辦公趨勢所帶來的影響，將使辦公大樓市場的復甦放緩，但是辦公場所的整體發展以其他很多因素-包括城市群、文化/品牌、生產力，這些都表明辦公大樓將繼續在經濟發展中發揮著重要的作用。」

戴德梁行亞太區洞察與分析主管Dominic Brown博士表示：「相對於其他地區，亞太區將繼續展現其所具有的韌性，但並非免受疫情的負面影響。亞太區進入危機時，還有大量新增供應，一大波辦公大樓開發案，預計於2020~2022年交付。戴德梁行已經發現，市場出現一定程度的疲軟現象，空置率比疫情以前攀升，租金下降。」

戴德梁行預期，2022~2030年，儘管居家辦公使辦公空間需求下降4.5％，但該地區辦公大樓淨需求將增長7.29億平方英尺。

至於在中國大陸辦公市場方面，戴德梁行中國區企業服務部董事總經理魏超英認為：「預期中國大陸約有85％以上的租賃需求，來自國內公司。通常情況下，這些公司與西方公司在企業文化方面具有顯著差異。此外，大家對全職居家辦公會帶來有效成果，或成為主流辦公方式這一觀點，普遍持懷疑態度。」