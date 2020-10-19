美大選牽動房巿神經 靜觀其變

在新冠肺炎疫情漫延之際，美國將於11月3日舉行總統大選，無巧不巧，美國總統川普卻在大選前夕染疫，讓原本詭譎的選情再添變數。過去美國總統大選對國內經濟或房市，幾乎不會造成影響，但川普發動的美中大戰，台灣因與美國同一陣線對抗大陸，意外成為最佳配角，獲得國際矚目；再加上美國聯準會因新冠疫情嚴竣再度實行量化寬鬆政策，資金外溢的結果，促成國內房市及股市無基之彈。我們大概可以這樣推論，如果下個月美國總統大選川普再度勝出，上述政策將會延續，國內房市短期無基之彈仍會再度上演！

房市長期基本面主要受消費（自住）需求影響，台灣在少子化衝擊下，消費需求下滑是必然趨勢，理論上，國內房市應該只會順應經濟成長率（GDP）緩漲或停漲，但為何目前的情形卻是全球皆損我獨優呢？主要原因係現階段台灣房市榮景是由短期需求撐起的市場。

房市短期需求主要受消息面、資金面及投資炒作的影響，將房地產視為商品，其購買動機以賺取價差為主。也就是說，現階段（第四季）國內不動產買盤若還持續暢旺，有很大部份原因是投資買盤看準川普可能連任成功（否則第四季買氣將會減弱）。但若事與願違，未來民主黨總統侯選人拜登出線，難保國內房市利多出盡，屆時短期需求退場，房市恐豬羊變色。

但就筆者觀察，此波房市榮景，實非單一政策造成，而是包含美中大戰延燒、台灣國際地位竄升、資金行情外溢及新冠疫情等多項政策的川普行情揉合而成，其對房價的影響及時間衰減程度，自然無法以單一事件估算。正向來說，川普行情不僅促成台灣房價上漲，且房市景氣持續時間拉長；但反過來說，如果川普未當選，川普行情消失，是否在短期內對台灣房價及買氣造成下殺？

古典個體經濟學中，供需決定價格與數量是亙古不變道理。倘若在供給不變的情況下，需求突增（凸向原點的假性需求），其所形成的價格，即為泡沫價格。在川普行情帶動下，近2季的國內房價及成交量履創新高，似乎已有類似假性需求跡象。不可否認，倘若川普連任成功，投資買盤將會持續進場，國內房市短期發展將得以延續；但目前美國選情卻是詭譎氛圍，甚至拜登當選機率更高，此時對於想進入房市的消費者，更應該靜觀其變，實為上策。

（李尚華）

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