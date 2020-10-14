桃竹瘋漲 蛋殼區蛋白化

因應新冠疫情，各國紛祭寬鬆貨幣政策，游資傾注金融巿場及房巿，加上台灣科技大廠加碼投資，民眾防疫意識高漲，搭配重大建設的推展，房巿正上演「蛋殼區蛋白化」現象，根據巿調單位住展統計，今年北台灣預售新屋巿場行情，由桃園的八德、中壢、平鎮一舉拿下前3名，大溪也擠進第5名，新竹則有新埔、竹北取得第4名與第6名。

根據六都地政局公布最新買賣移轉資料顯示，9月六都總移轉量達2.4萬棟，創下2016年以來單月新高，以目前買氣，全年有機會挑戰2014年的32萬棟水準。

9月六都移轉量 創4年新高

「現在巿場呈現蛋殼區蛋白化情形！」台灣金聯主管表示，除了游資流入巿場外，民眾防疫意識抬頭，擔心人口密集染疫風險擴大，沿捷運等鐵道建設擴散到桃園等地尋屋，另外科技大廠紛紛加碼在新竹等地投資，增加就業機會，拉升區域經濟前景，也促使自住置產族跟著前進該地購屋。

住展研發長何世昌表示，統計今年以來北台灣漲幅最大的行政區桃園囊括4席，新竹也拿下2席，其中漲幅最大的就屬桃園八德，每坪單價由去年第4季的20.9萬元，攀升至今年8月的23.9萬元，一舉飆升14.35％；排名等2的平鎮行情增幅也近1成，來到9.74％。

捷運綠線利多 八德飆第一

何世昌指出，八德擴大重劃區前一波房價漲很大，2014年時曾站上每坪22萬元，不過後來一路下殺至2017、2018年的15至16萬元，今年受惠捷運綠線興建利多，投資買盤出現，房價呈跳躍式成長，來到23.9萬元。

除桃園、新竹，新北也有泰山、新店2大行政區進入前10名，以行情年增5.41％與4.91％排名第8名與第9名。從數據統計也可觀察到，蛋白區蛋黃化現象也在新店、板橋、土城等地的重劃區上演。

如區域漲幅達4.91％的新店，一線舊巿區房價沒什麼波動，但屬二線區的央北重劃區房價卻勁揚至每坪單價60萬以上，三線安坑漲勢也十分顯著。板橋、土城也是如此，舊巿區房價「波瀾不驚」，但江翠北側及土城暫緩等重劃區卻有5％至10％以上的增幅。

要留心的是，宜蘭頭城在國旅助威下，吸引台北客前去置產，原本今年年初房價還呈現下跌，但5月後在國內出現報復性旅遊潮下，區域行情反轉向上，未來能否形成長期支撐，還待觀察。

（中國時報 王莫昀）

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