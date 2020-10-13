央行示警 自住客選屋4要訣

房巿如「夯蕃薯」熱呼呼，引發外界擔心巿場有過熱疑慮，央行出面示警，對有居住需求的自住客來說要如何選屋，專家提出四評估指標，即地段相對佳，未超漲，且屬人口淨移入區，當然個人財務槓桿不宜玩太大！

房巿升溫，又以預售案買氣最熱，住展雜誌研發長何世昌表示，對自住客而言，預售屋初期付款較為輕鬆，不像買成屋得一口氣拿出2到3成自備款；對投資、置產客而言，資金槓桿可以開更大，錢滾錢的速度更快，且轉售程序比成屋相對簡便。

惟巿場前景不明，令現在有自住需求的民眾擔心，房價持續攀升，買晚了，會變得買太貴或買更小；投資客則怕央行年底出手，現在進場恐難討到好處，甚至賠錢出場。便有巿場人士透露，近幾個月來確有不少投資客進場，利用紅單移轉、換約賺差價，賭房價未來會上漲願景，不過，央行副總裁陳南光日前示警，目前已有投資人轉趨觀望。

清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚表示，房市已經到了過熱邊緣，泡沫越來越大，若持續擴增對總體經濟絕非好事。不願具名業者認為，這波全球資金浪潮，短期不可能消退，只是若央行出手祭出限貸令等管制，對房巿必然會造成影響，相信政府僅是不希望房巿過熱，但並不希望打趴房巿。

台屋房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，疫情未止，全球經濟發展仍具不確定性，但對自住需求而言，以長期持有的角度，比較不受影響，提醒自住族購屋理性加價，宜選擇市場主流產品為優先，因這類產品需求大，未來若有資金調整，也容易轉手。

信義房屋企研室專案經理曾敬德建議，購屋人不要過度擴張財務槓桿，每月還款房貸金額宜控制在收入的3至4成，且不要過度依賴寬限期與30年房貸。亦即以自身需求出發，長線保護短線，如果買得起負擔合理，可以就買跟租哪個划算，進行比較後再下手。

（中國時報 王莫昀）

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