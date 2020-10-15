廣深新屋熱賣 擠壓中古屋買氣

在房市迎接金九銀十的旺季前，廣州與深圳等新屋交易出現火爆熱況，其中廣州9月新屋供需與成交均大幅上升，其中成交量接近1萬筆，創下今年單月銷量最高紀錄。同樣深圳的新屋也出現回暖走勢，相對上中古屋卻出現降溫跡象，廣州中古屋交易亦是如此，顯見中古屋好像受到新屋熱賣的排擠效應。

中國新聞網報導，「金九銀十」不僅是購屋者最關心的購房季節，更是開發商們的必爭之地，各大開發商紛紛加大推案，同時加快促銷節奏。早在8月底，就有不少建案搶先推出，9月初更有開發商推出全大陸400多個建案全部7折出售的促銷措施。9月中旬起，開發商們則開始積極備戰「十一黃金周」房市，案源不斷殺出。

廣州新屋供應月增126%

據廣州中原研究發展部監測，9月廣州新屋市場新增供應198.15萬平方公尺（1萬9181套），比8月增加126%。新屋網簽9725件（較上月成長2%，年增49%），刷新年度成交量新高的同時，也是自2018年9月（9748宗）以來，近兩年的月成交第二高位。從區域成交情況來看，9月成交量最多的是南沙區3318宗。

同樣位廣東省的深圳市，在新屋交易表現也是不錯。數據顯示，9月深圳新屋住宅成交4755套，較上月上升16.7%；成交面積為47.6萬平方公尺，也月增16.4%。新屋住宅供應充足，整體去化率也持續處於高位，新屋成交已連續4個月回溫。

叫價堅挺 降低購房熱情

不過，在中古屋方面，無論是廣州或深圳的表現都與新屋形成冰火兩重天的對照。新屋熱賣影響到中古屋的交易，據廣州市仲介協會統計，9月廣州中古屋網簽宗數為1萬4100宗，月減7.67%，終止了連續六個月的月增率上漲記錄。不過在年增率方面，仍成長了52.37%。該協會分析，恰逢「金九」，不少新屋建案促銷力度加大，搶走了部分中古屋的客源。此外，近幾月中古屋成交活躍，業主信心增強，叫價較為堅挺，一定程度上也降低購房者入市熱情。

同樣受到打房的拖累，深圳中古屋交易與廣州一樣呈現降溫走勢。深圳中原研究中心數據顯示，9月深圳中古屋成交套數為8577套，較上月減少24.2%；成交面積為75.9萬公尺，也比上月下跌22.2%。

（旺報 龔俊榮）

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