幾點看房最好？專家：這4個時機都要看一次

買房前，購屋人必須花不少時間看房，但多數人白天上班不方便，看屋時間只能集中在晚上或假日，卻曾發生有人只在晚間看屋，就決定購買，直到搬進去後，才在白天發現與窗外是大片「夜總會」的案例；對此，專家建議，看房沒有黃金時段，如果可能，最好白天、晚上、晴天及雨天，各看一次。

只在晚上看房 看不出景觀及採光

對於什麼時段看屋比較恰當，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分享實際案例表示，曾有朋友相中郊區房子，看準其地點幽靜、裝潢新穎，但因工作關係，只能在晚上看屋，直到準備下斡旋金之前，才想到要在白天去看房。

不過，屋主卻以工作忙碌為由，拒絕白天看房的要求，直到購屋人白天自行前去社區觀察後才發現，從客廳陽台一望出去，竟是大片墳場。

徐佳馨說，以此案例而言，購屋者在看房時，最好白天、晚上都去看，若只在晚上看房，除了無法觀察該物件周遭環境以外，也無法察覺採光是否良好，因為晚上看房時，房子裡的燈光全部打亮，無從看出採光問題，甚至常有買方因此抱怨房子白天很陰暗，和晚上看屋的感覺差距很大。

只在白天看房 樓下卻可能是夜市或風化區

另外，若只在白天看房，也未必能發現某些「玄機」，徐佳馨舉例，曾有人只在白天看房，看準新大樓物件地段好、價格又負擔得起就買了，直到住進去後才發現，原來樓下晚上是人聲鼎沸的夜市，造成不小困擾。

徐佳馨說，她也曾聽說有人看準市中心房子安全性較高，選擇買了中山區的物件，但因擔心夜間看房的安全問題，因此從未在晚上去看過物件，想不到住進去以後才發現，該物件白天是安靜的社區，但同一條巷子裡，晚上卻是酒店、酒吧林立，原本因注重安全，選擇市中心的本意全變調了，最後只能另覓住處。

徐佳馨指出，看房不應分時段，白天看房可看出該物件是否有西曬、通風等狀況，除了屋況本身，周遭環境、鄰居、生態等都是觀察重點，因為房子在不同時段會呈現不同面貌。

看房不分時段 雨天看房先看這些地方

而除了白天、晚上以外，看房時也應儘量選擇不同天氣，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，假設颱風季、梅雨季，社區中庭或地下室等周邊環境有積水現象，表示排水功能不佳，遇上大雨或颱風，都可能釀成淹水情況；不過，若在大雨後，社區被風雨吹落的散枝落葉及垃圾，都能在短時間內清理乾淨，代表該區域的生活品質應在水準之上。

另外，在多雨天氣看房時，董家菱建議，從窗戶、窗框、天花板、牆面等，都可觀察有無滲漏或水漬痕跡，藉此觀察有無漏水的可能；其次，浴廁間的磁磚是否發黑、產生斑點，也是一項看屋的重要指標，可推斷有無滲水情形。

董家菱也說，看房時也可測試流理台、洗手槽，觀察排水是否順暢，可先將流理台、洗手槽積滿水，然後放水，或拿一個水桶蓄滿水後往地漏、流理台倒水，就可以知道排水是否順暢了，若不順暢，代表水管可能有堵塞，日後恐出現滲水問題。

（黃健誠）

文章來源：今周刊

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