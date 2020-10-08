60歲存4千萬買房絕不選台北？網全戰翻

許多人出社會後努力工作，就是為了存錢買房，若能在台北市區擁有房子，更是欣慰。但一位網友卻表示，好不容易有了4000萬元存款，卻不願意台北買房，因為「CP值太低」。自己寧願花錢享受，也不願意被房子，引起熱議。

原PO在「mobile01」論壇上表示，一位從國外回來的前輩透露，在60歲存到4000萬元，卻完全不想在台北買房，關鍵就在於「CP值太低」。因為在國外待過，他認為台北都市型態很醜陋，說都市機能強，但在台北生活依舊是「上班-回家-上班」不斷重複而已，其他城市也不會差到哪裡，不懂為了要花錢在台北買房困住自己。

原PO表示，慶幸自己就是死不買房的人，寧願拚命賺錢，再享受拚命花錢的快感。不少廣告都說，「入住XX區，成為人生勝利者」，但明明都是格局又小又偏遠的地段。原PO指出，房子是買來生活，不是買不起，而是根本不想住這樣的房子，「不懂台灣人賺錢，為何就是想買房？」

貼文一出，引起網友議論紛紛，但多數人並不認同原PO不買房的思維。網友指出「個人資產配置喜歡就好，但買房是一個強制存錢的機制，如果年輕時能在台北買房，有點投資眼光，現在的資產應該可以上億了」、「20多年前的2千萬拿去台北買房，現在恐怕是破億了，不喜歡台北的房不彷賣掉，有了上億看要去哪不都很逍遙嗎？」、「想到一個笑話，某人賣了兩間台北的房子，拿了幾百萬出國闖天下，拼了幾十年回來，身價三千萬，不過那兩間漲到四千萬」。

另外也有人指出，就算不買房子，租房也要考量自己年紀，能不能繼續租下去也是問題。「60歲了還在想什麼？CP值？問問台灣的房東哪個願意讓你死在他房裡？」、「房租如果跟房貸差不是太多的情況下，試問，你還會繼續租房（幫房東付貸款）嗎？」、網友認為，每個人都要有至少一間屬於自己的房子。「這樣才有家的感覺，老了也不會被人趕，不給租」。

但也有人表示「如果已經60歲了，手邊四千萬，沒有打算留給晚輩，也真的不用買房啦，趕快花一花吧」、「買不買房都是看個人，有些人早期也是當投資」、「真的活到60歲手上有現金，我也不買台北，年紀到了要過清幽的生活，不是整天燈紅酒綠」。

（中時新聞網 許立穎）

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