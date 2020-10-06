卡位學區房 5新校未蓋房價先飆升

台灣人口於2018年2月首度出現單月負成長，翻轉人口結構，在少子化情勢嚴峻，連首都貴族私校出現報到「僅一位」的窘境，而重劃區新校反而成為搶手學校，近年北台灣計劃新設的小學有五所，台灣房屋集團趨勢中心統計其周邊房價和人口變化，人口成長幅度最多為桃園青園國小，校地周邊鄰里較三年前人口就增加了27%，房價漲7.8%；而房價增幅最高的文青國(中)小，漲幅達15.1%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，許多重劃區已度過「長草」、「長樓」時期，進入「長人」階段，隨著家庭人口入住，需要就近新設學校，而新學校不僅設備新穎，並有各自發展的特色，因此不論軟、硬體皆具優勢，且不少都主打雙語教學，往往成為當地的新興明星學校，磁吸大量現代孟母卡位學區，也因為這些重劃區機能越來越成熟，周遭的房價漲幅明顯。而人口增幅以桃園最亮眼，其中青埔因交通建設到位，商業發展成熟，入住人口遽增，青園國小校舍預計2022年才蓋好，但今年已經招募了58名學生，到青埔國中搶先開學上課。

還在籌備階段的龜山A7重劃區的文青國中小，受惠機捷利多，漲幅15.1%。台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，A7重劃區，以機捷A7站體育大學站為發展主軸，周邊有體育大學、長庚大學以及華亞科技園區，目前生活機能多半是倚靠A7合宜住宅店面，包括星巴克、早餐店、便利商店、診所等，生活採買不僅可到長庚醫院生活圈、或是林口三井outlet機能完整發達。此外，中華郵政公司投入逾220億元興建中華郵政物流園區，未來可至少創造6,000個工作機會，加上龜山合宜住宅也在附近，未來亦會是人口成長爆發區。

至於房價唯一縮水的淡海新市鎮淡海國小，張旭嵐分析，2018年底淡海輕軌綠山線通車，對通勤人口而言是重要的房市題材，因此當年度房價明顯反應利多；不過由於淡海餘屋仍多，價格略為收斂，但相對而言，也還是新設小學中房價較親民的重劃區，也讓消費者保有低價卡位新學區的機會。

（時報資訊 郭鴻慧）

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