買公寓再裝潢才是聰明人？內行人揭殘酷真相

近年來房價高漲，動輒千萬起跳，年輕人想要買房，若沒有長輩出手幫忙，實在不容易，尤其是想在台北市置產更是連想都不敢想。對此，就有網友不禁好奇，對比新成屋，「買公寓再裝潢是不是正解？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（26日）在PTT「八卦板」PO文指出，「現在新房一個比一個誇張！公設30％已經算很低，甚至有公設超過40％的，等於花幾百萬甚至上千萬買幽靈空間…」。

他指出，台北信義區、大安區、松山區有不少公寓公設比不到10％，等於花多少錢就真的買到多少住的空間，再把這些公設差額拿去裝潢，都可以打造成豪宅內裝了！再加上，公寓坪數都不小，至少室內實坪都30坪起跳，跟那些6、70坪豪宅實坪其實差不多；如此一來，不僅可以享受在市中心的方便，又可以兼顧居住品質，何樂而不為，並PO文問道「買公寓再裝潢是不是正解？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「本來這樣就好了啊」、「新大樓公設比超蠢」、「年輕人買新蓋的房子就是不聰明了」、「30％是新的安全規範考量，看你覺得安全值不值錢，當然35％以上可以不用看就是」。

不過也有人吐槽，「老公寓好多問題，外觀、大門口也很糟，不一定好」、「地震來的時候，比的就是結構，而不是裝潢」、「老公寓地板也容易很薄，很吃鄰居公德心」、「公寓硬體（建築、管線、停車）、軟體（鄰居、地方潛規則）都爛透了！大概只有佔到好地段優勢，連地段都很爛的話就是爛透了」。

文章來源：PTT/footart

（話題 李珮雲）

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