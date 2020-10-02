年輕人買不起房 六都中這裡房價所得比最低

近年來台南房價持續飆漲，漲幅6都之冠，多名市議員30日質詢時，擔心房價漲導致年輕人買不起房子，要求市府設法遏阻炒房。市府財稅局長陳柏誠答詢認為，台南房價漲的主因是房價基期較低，但房價所得比仍是6都最低，顯示台南民眾買房相對較為輕鬆，還強調「一個有前景的城市房價都會穩定成長」。

市議會30日進行財稅局及主計處的工作報告時，多名藍綠議員均針對台南地價、房價雙漲提出質詢，並指外來投資客帶動地價飆漲，讓台南的房價也跟著水漲船高，導致年輕人買房愈來愈困難，要求市府設法遏阻炒房。

林燕祝說，台南市的人口從2017年開始出現負成長，但台南的房價指標154卻比全台平均127高出許多；前幾年永康區土地1坪10萬元，現在25萬元還買不到，市府相關單位應該想辦法抑制房價讓台南更多人買得起房子。

邱莉莉強調，台南的地價一直飆高，以市府開發的運河星鑽地價標售為例，平均地價1坪已經飆到91萬元的天價，土地成本如此高，房價不會漲嗎？

洪玉鳳質疑市府帶頭炒房表示，過去南區1坪17萬，如今已20幾萬元；漲幅最高的是北區鄭子寮，至於南科周遭、仁德outlet一帶及高鐵附近的房價也飆漲。

林志聰指出，台積電買地要開發是好事，但外來投資客一波接一波，台南升格10年來房價持續上漲，市府應該善用空地稅、空屋稅來調整房價，減輕年輕人的買房壓力。

陳柏誠認為，市府持續推動公共建設，勢必帶動區域均衡發展，新發展的地區地價、房價也會比較高，但台南的房價所得比仍是6都最低，房價漲幅高的主因是房價基期較低，但這只是局部地區的情況，整體的交易量並沒有放大。至於抑制房價部分，市府將審慎處理，整合各界的意見，等有共識之後再推動。

（中時 洪榮志）

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