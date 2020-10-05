看房怕被房仲騙？專家破解房仲4大話術

買房子可能是許多人一生中最大的一筆消費，因此看房、買房前，但因購屋過程，涉及許多專業知識，不具備相關背景的購屋人，較難自行應對，若找房仲，又擔心因資訊落差被矇騙；對此，專家建議，除了要找合法不動產經紀業以外，如果看房時，房仲出現以下4種話術，購屋人可能就得留意。

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，好的房仲經紀人，能陪著買屋民眾，走過買賣房屋的複雜過程，而挑選房仲的基本條件，就是選擇合法不動產經紀業，避開來路不明的業者，至少能在稅務、法律上有所保障。

董家菱提到，合法不動產經紀業，會在營業處所張貼合法業者辨識標誌或揭示下列文件：經紀業許可文件、同業公會會員證書、不動產經紀人證書、報酬計收標準及收取方式。光是找到合法業者這件事，就能讓買房過程，獲得多一點保障。

不過，有些人看房時，不喜歡找房仲的原因在於，某些房仲為了成交，不僅推薦不合適的物件給購屋人，甚至還用話術，意圖刺激買方出價。

觀察物件細節、實地走訪 找出話術背後的實際情形

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，房仲最常見的，就是以下4種話術，分別是「屋主被外派去外地所以賣房子」、「從車站走回家只要5分鐘」、「今天早上有人出價斡旋」，以及「屋主開的價格在這區算很低了」。

徐佳馨說，購屋者在看房過程中，一定聽過房仲介紹屋主背景，如「屋主被外派至外地所以賣房子」、「原本屋主要買給兒子結婚用，但年輕人不喜歡」、「屋主移民美國」等，強調屋主是「不得不賣房」這件事，意指「要是能買到，可說是物超所值。」

但聽到這種話，購屋人可從物件細節開始觀察。徐佳馨說，假設房仲說，「原本是準備給兒子結婚住的新房」，或強調是屋主自住，但屋內的建材和木工卻很粗糙，如此說法就顯得可疑，因為，父母要給兒子的新房，或是原本屋主自住，有可能會用低價建材嗎？

有些房仲在帶民眾看房時，會強調該物件的交通便利性及生活機能。徐佳馨說，像「從車站走回家只要5分鐘」、「開車3分鐘就能上高速公路」、「離菜市場10分鐘路程」，聽到這種話，不妨自己實地走一遍。

不過，房仲也可能為了取信買方，帶人走小巷弄、捷徑等，但要思考的是，若夜間返家，這是否「還是條安全的路」？因此，買方最好規劃一條安全的動線，實地走一遍，重新測量路程比較保險

堅守預算底線 「冷處理」才是上策

出價時，房仲也常為了提高成交機會，以話術說服買方出價，徐佳馨舉例，像「今天早上有人出價斡旋了」、「已經有人下訂了」、「另一位買家出價880萬，目前賣方正在考慮」，這些話不外乎是要買方趕快出價，且還要出高於一定的價格。

徐佳馨說，碰到這種情況時，最好不要隨之起舞，建議「冷處理」，且要抱著「反正買不成這一間房，還有另一間房等著我」的想法，並直接告訴房仲，已超出預算，那就放棄這間房，如此才不容易被一時的情緒沖昏頭，發生衝動買了房，日後卻後悔的悲劇。

另一種關於開價的話術則是，「屋主的開價在這一帶算很低」，徐佳馨指出，像「這附近的房子很少有人願意出售」、「這是用公寓的行情買大樓，超划算」、「屋主急著脫手，所以開價很低」等，這些話術都是在跟買家強調「物件稀有、要買要快」。

但若聽到這種話，徐佳馨表示，還是要先冷靜下來思考，該物件價格是否真的便宜，有沒有灌入頂樓加蓋、露台或車位坪數、物件是否真的很少等，另外就是先上實價登錄網站，馬上就可驗證房仲說法的真實性。

徐佳馨形容買屋和賣屋的過程，像是一場心理戰，她說，無論如何，誠懇還是最好的應對方式，除此之外，就是要抓穩自己步調，千萬不要讓仲介漂亮的話術，干擾自己的決定。

（黃健誠）

文章來源：今周刊

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