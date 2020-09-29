「青有所居 老有所依」 開創世代共融的新可能

「在家裡慢慢老去」，可能是許多人「當你老了」的第一選擇，但現實上當你老了連租屋都會被歧視；有多少忙於生計的子女，不得不把年邁的父母送進安養院。因應超高齡社會即將到來，「青銀共居」已成了政府、民間在社區裡力推世代共融的另一種選擇。

在國境之南的屏東縣第一照顧服務勞動合作社，就幫助775位老人在宅安老，參與的119位照服員，每天工作8小時，平均月薪高達6萬元。老有所終、壯有所用，近乎大同社會。

合作社執行長倪榮春認為，居家服務才是推動養老政策的關鍵，老人不用離開家庭，由照服員到家給予送餐、洗澡等服務，年輕人白天出去賺錢，晚上回來還可和老人吃晚飯，共享天倫之樂，才是符合人性的照顧方式。

如何做到照服員薪水平均超過6萬元？倪榮春說，合作社精髓就是大家一起工作、一起出資，勞動後的報酬不要被資本家剝削，出多少力就拿多少報酬。目前長照2.0給予在宅安老所有項目都獲補助，合作社把衛福部補助回饋給照服員，有很多照服員原本是中低收入戶，後來都能經濟自主。

為解決「獨居老人」問題，台北市社會局自2018年起，參考國外逐漸成熟的「青銀共居」模式，連結台北市陽明老人公寓及文化大學，試辦老人住宅「青銀共居」計畫，透過提供價格合理、環境優質住宿，讓年輕學子帶著朝氣進入長者生活中。

不只北市府，台東縣政府今年9月也宣布與馬蘭榮譽國民之家合作，開辦青銀共居方案，凡年滿18歲至40歲，於台東縣就學及就業租屋青年皆可申請，透過服務銀髮長者或銀髮房東來補貼租金補助，減少租金壓力，實現「青有所居」及「老有所依」的目標。

台東縣長饒慶鈴就說，台東經濟條件較為嚴苛，青壯年多至他縣謀生，獨居老人現象更加普遍，縣府推動青銀共居政策，以合適機制鼓勵長者和青年相互照料，建立非傳統社福方案，採取類似共居家庭模式，開啟世代共融嶄新的可能性。

日韓推動青銀共居已有實施的成果，但以台灣社會氣氛來看，還有很長的路要走，因為喜歡獨立空間的年輕人，不見得喜歡跟銀髮族住在同一屋簷下。

不過，負責執行社會住宅興建的國家住都中心也提出另類新機制，根據各地區屬性不同，興辦不同特色的社宅。例如在老人比例相對較高的北市萬華區，規劃興辦的社宅，就是讓老人和年輕人居住在「一碗湯的距離」，也就是不用住在同一屋簷下，但在一碗湯還沒冷掉就可照顧得到。

住都中心今年將在萬華興辦兩處社會住宅，興建完成後，開放符合資格民眾申請入住，有65歲以上親屬需要照顧，或有子女居住在萬華者，申請評點就可增加，成為優先被選中住戶。這樣不同世代，不需住在同一個屋簷下，減少生活上磨擦，但又可就近照顧長者，達到世代共融目標。

延伸閱讀

合勤烏日共生宅 打造全齡快意愜和新樂園

葉凌棋：「在地安老」推升銀色商機

用開辦健保魄力 打造全覆蓋式長照