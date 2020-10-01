薛承泰：2025年前是以房養老黃金期

老人該如何養老老人？台大社會系教授薛承泰指出，2020年到2025年是推動「以房養老」的黃金時段，因為這個時期是戰後嬰兒潮世代邁入初老，以自己賺來的錢購置房地產，當初繳納房貸後，現在再以房子去貸出錢來養老、養小。

日本出現下流老人，老人財務狀況不佳情形，薛承泰認為，這是因日本人的壽命不斷提高，中高齡者不只要養小孩，還要養更老的人，負擔會比較重。

但現在邁入初老的日本老人，情況比較好一點，是因他們曾經遇過經濟快速發展的年代，有存下不動產，如果沒有不動產的，就很容易變成下流老人，另外有些人雖可繼承房產，但繳不起遺產稅，許多鄉村出現鬼城問題。

因此，薛承泰擔任馬政府時期社福政委時，正式將「以房養老」列為社福政策重點。他強調，2020年到2025年，是執行以房養老最佳時間點，因為只有自己買的房子，才會拿去貸出養老金，戰後嬰兒潮世代剛好是50到70歲左右，比戰後嬰兒潮世代更老的人，房產多半是祖產，不好意思拿祖產去以房養老。

至於扶老比在2017年超過扶幼比，薛承泰表示，計算扶養比的分母是15歲到65歲的工作人口，其實台灣工作年齡占比很高，高達七成以上，可以排進世界前列，在工作年齡人口占2／3以上，具有相當的人口紅利，最高峰在2015年，應該是發展經濟最好的年代。台灣自1990年到2025年，都處於人口紅利，廣義人口紅利定義是扶養比低於0.5，台灣是0.37。

他表示，扶幼比是養0到14歲的年輕人，很難說養哪個年齡層的負擔比較重，但扶老比是養65歲以上老人，越老的人負擔越重，人口高齡化過程中，老人養老老人的比例會增加，現在扶老比20.77％，長遠來看會增加到50％，各項負擔都會更沈重。

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