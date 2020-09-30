不動產熱浪怎麼看 專家報你知

中美貿易大戰促使近年台商回流速度增快，再加上不少外商也選定台灣為設廠基地，疫情又使得全球貨幣政策寬鬆，利率極低，提供台灣不動產市場穩定的投資動能基底，而作為房市領先指標的股市多頭趨勢未變。近期無論是房市、商辦、廠辦及土地市場都掀起一波熱潮，業界多看好這波熱浪將會延續至明年。

不過，缺工問題嚴重已成為營建、營造業者的心中之痛，未來各種產品價格恐將再往上走高。另外，現今不動產商業模式越來越複雜，以往由不同團隊分別處理的議題，預期未來將會由專業團隊的組合，提供客戶完整的解決方案。

Ｑ：房市、商辦以及廠辦熱潮之下產生的影響？

Ａ：搶工又搶料，建築成本不斷墊高，各項產品價格將會續漲！

太子建設總經理謝明汎直言，廠房一直趕工的情形下，甚至出現有營造商以1.5倍工資搶工人，衝擊到現在一般住宅建築業缺工十分嚴重。廠房搶料情形下，混凝土也由過去1年從每立方米2000元漲至2400元，估計未來營建成本每年都將因此上漲5~7％，將會墊高房價。

目前建築工人平均年齡約66歲，又缺少生力軍加入，10年後平均年齡將達65歲，缺工問題將更嚴重，而技術的模板工等等，是無法靠外勞擔任，現在模板工的工資漲幅已將近1倍，謝明汎說，真正是「頭殼抱著燒」，政府單位應該要重視這個問題。

Ｑ：前3季大型土地及商用不動產交易已突破3300億大關，未來走勢？

Ａ：新冠疫苗仍充滿不確定性，全球都在密切觀察下半年疫情是否再起，台灣防疫出色，上半年經濟成長率為正成長，8月份的工業生產及製造業生產指數，雙雙創下新高。第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，展望第4季，在中美科技戰以及5G通訊、遠距商機的帶動下，台灣科技業的強勁接單動能，將持續推動產線擴張及工業地產的需求，第4季商用不動產的交易量值得期待；另外，建築原物料及人工成本的上升越來越明顯，接下來成本面也推升不動產價格上升。

Ｑ：工業地產正夯，台灣市場最受熱愛投資的地點？

Ａ：上市櫃前8月工業地產交易總金額653億元，其中又以桃園交易金額稱霸各縣市，總交易金額來到173億元。信義全球資產公司總經理柯宏安表示，台灣研發地位受外商看中，許多大廠已將高技術轉移到台灣，像是近期擴大來台投資的蘋果在龍潭區蓋新廠，研發新世代顯示器，桃園產業聚落多元完善，廠商進駐意願高，使得桃園工業用地需求持續穩定，帶動工業地產交易熱絡。除了海空聯運區位優勢外，桃園工業廠房與土地因取得成本相較雙北市划算，對於企業做為生產基地而言，也具有價格優勢，而許多台商回台設廠因有生產急迫性，因此現況已有廠房的產品，多受企業青睞。

Ｑ：近期房價表現及動能如何？

Ａ：國內受惠於疫情控制得宜，加上市場自住、置產等剛性需求不減，在全球大撒錢與低利環境帶動下，民眾購屋信心增加，房市買氣增溫。永慶房產集團業務總經理葉凌棋說，從第3季房價觀察，七大都會區房價均較上季上漲，漲幅在2.5~5.2%之間。

為什麼房價能漲呢？桃園是全台工業科技大城，產業群聚；而新竹、台中、台南則有科學園區加持，就業機會多，帶動居住需求強勁，加上多是人口淨遷入都會區，且不少重大建設以及因疫情而產生的供應鏈重組效應加持，多了不少投資開發題材，增添了房市想像空間，造就了都會區間的房市差異化表現。因此，重大開發與投資、人口遷徙、產業進駐、工作機會、以及薪資水準提升等，都是讓四大都會區購屋需求穩定成長的主因，當需求大舉出籠，房價自然有撐。

Ｑ：不動產商業模式越來越複雜，未來不動產服務的新趨勢為何?

Ａ：大南港案起初7位地主雖有意開發大南港素地，但因手上資金不足，土地閒置，地主們雖決議處分該地，歷經數次出售都沒有結果。經普華國際不動產有限公司、普華商務法律事務所合作一一提供所需的服務及文件，不到2個月的時間即完成公開標售程序，最後由富邦人壽得標。

普華商務法律事務所李益甄合夥律師認為，大南港標售案可視為一具指標性的跨界合作案件，新型態的不動產服務在商業模式日趨複雜下，客戶將不再滿足於單一面向的顧問服務，對於不同領域間專業知識的統合、跨界合作將成為未來不動產服務的新趨勢，尤其在涉及多面向法律規範、高額標的之商業不動產，匯聚法律、財務、稅務與不動產仲介專業的服務者，有望成為領導時代的贏家。

（時報資訊 郭鴻慧）

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