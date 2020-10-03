買房一定要配車位？挑選前先參考這5大法則

民眾購屋時，是否需連同車位一起買，通常視自身需求而定。不過，在預算充足的情況下，專家認為，購買大坪數物件時，最好連同車位一起買，未來轉手時，會比同棟沒車位的物件，更具優勢；至於車位該如何挑選？以下原則，或許可供購屋人參考。

大坪數、交通不便處物件 可考慮連車位一起買

買房子時，若加買車位，預算動輒增加上百萬，有些民眾認為，不如省下這筆錢等到有需求時，再去附近停車場租車位，或許比較划算。

不過，屋比房屋總監陳傑鳴表示，若買的是大坪數產品，還是會建議連同車位一起購買，因為會買這類產品的買方，多半家庭成員較多，通常也都會有用車需求，購買車位是必要的選擇。

陳傑鳴也說，若房子坐落在交通較不便的區域，有車位的物件，未來在轉手時，售出的價格也會比同棟沒車位的物件更具優勢。然而，若該物件位處捷運四通八達的區域，購屋人每日靠捷運通勤，車位就不一定是必需品。

值得注意的是，如果買的是套房產品，雖然總價較低，但有車位的套房，總價容易大幅竄升，有時會降低購買意願，影響未來的轉手性。

機械、平面怎麼選？挑選車位有這5大原則

民眾在挑選車位時，陳傑鳴建議，可從「車位類型」、「車位坪數」、「車位樓層」、「車位位置」、「車道類型」等方面加以判斷。

選擇車位有以下5大原則可遵循，第一，平面車位優於機械車位、第二，大車位優於小車位、第三，B1車位優於B2以下、第四，進出方便的車位優於靠牆貼柱或死巷最底的車位、第五，坡道車道優於升降車道。

陳傑鳴解釋，若同個社區中，同時有機械車位與平面車位可供選擇時，雖然機械車位比平面車位便宜許多，但就安全性而言，平面車位仍是首選，停車也比較方便。

若以費用來看，平面車位雖然價格較高，但買機械車位時，還需考慮後續的維修、保養費用等支出，假設未來房子要轉手，同社區內有附帶平面車位的物件，買方未必會選擇機械車位。

陳傑鳴說，在有多種車位可供選擇的狀況下，機械類車位是比較不好的選項，除了有高度、負重限制外，進出還須等待，相當費時，若遇上停電或故障時，車子就無法進出，更別說還有每個月的維修保養及電費等負擔，加上容易隨時間而耗損，未來保值性也較差。

車位樓層越低越便宜 北市坡平車位價格250萬到450萬不等

車位合理價格如何推估？陳傑鳴說，假設在同一個社區內的物件，機械車位價格約為平面車位的6到8折。若以車道、車位類型來說，台北市的坡道平面車位約250到450萬、坡道機械車位約180萬到280萬、升降平面車位約200到350萬、升降機械車位約150到220萬。

另外，坡平車位在樓層上的價格，也會有所差異，通常地下二樓的車位，會比地下一樓的車位便宜，每往下一層，大概會便宜10到20萬。

（黃健誠）

文章來源：今周刊

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