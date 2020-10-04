預售、新成、中古屋怎麼選？一表看懂優缺點

房屋依使用和完工狀況，大抵可分成預售屋、新成屋和中古屋三種類型，民眾在決定買房時，會視預算，選擇可負擔的物件，而各類物件，也分別有其特點，怎麼選，才能挑中最適合自己的好宅，又有哪些「眉角」該注意呢？

預售屋：隨施工進度繳頭期款、還可客變

民眾購買預售屋時，可依施工進度繳交頭期款，相較於新成屋及中古屋需準備全額頭期款，預售屋的繳款壓力，顯得較小。

除此之外，建商在預售屋施工階段，可配合購屋者生活習慣，將屋內配置及格局進行「客製化調整」，也就是俗稱的「客變」，可避免交屋後才拆除原有隔間和設備的狀況，省去日後改變室內設計的裝修成本。

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，若在預售屋施工階段，就開始進行客變，可依照購屋者的需求妥善規劃「格局」、「設備」、「建材」需求，掌握節省預算與時間的黃金時機；如此一來，錢也能花在刀口上，選用品質更好的高規格建材。

雖然在裝修上，需要從零開始負擔所有的裝修成本，費用較高，卻可完全按照心意，自由裝修及調整格局；但缺點是，預售屋無法實際看見實體格局和窗外景觀，在交屋入住的時間上，必須預留建商施工和裝潢的時間。

新成屋：符現代居住需求 購買前可清楚檢視格局、建材

至於新成屋指的是剛落成的新屋，董家菱說，新成屋房屋較中古屋為新，在建築法規上較為安全，格局符合現代居住需求，比較不會有房屋線路結構老舊，造成壁癌、漏水或汙損等問題。

另外，新成屋在格局、建材、窗外景觀、屋況和公設等，都可以前往實地清楚檢視，在入住時間上，只需考量裝潢時程即可；但入住缺點是，需要準備全額頭期款，在戶別的選擇上，也只能挑選預售屋剩下的，且地段通常比不上中古屋，單坪價格、管理費、公設比都較高。

中古屋：公設比、價格低 但可能得預留修繕費

如果購買中古屋，與新成屋相同，可實地檢視格局及屋況。董家菱提到，通常與同一地段的預售屋、新成屋相比，中古屋單坪價格相對容易入手，且在民國80年以前建造的房子，平均公設比相對較低，民國70年以前建造的物件，公設比約8.5%，但民國90至100年間建造的物件，公設比都來到3成以上。

另外，若民眾購買某一社區的中古屋，通常該社區已有現成公基金維持社區運作，有助維持居住品質。中古屋可用十年作為年限區分，屋齡十年以內的房子，都不算老舊，可直接將重點放在裝潢設計需求上。

但如果是十年以上的老屋，需考量房屋本身的生命週期，必須另外規劃一筆預算，用於安全性修繕，例如設備和水電管線的換新配置、壁癌、漏水問題處理，以及拆除舊裝潢、清理等費用，需要安排較多的裝修費用，因此在物件選擇上，中古屋最好經過審慎判斷後再下手。

買十年內中古屋可沿用原有裝潢 老屋以「地段」為貴

若以裝潢、裝修角度，做為選擇新成屋或中古屋的考量，董家菱說，新成屋的裝修費用，以木作和添購傢俱為主要成本考量，而屋齡十年內中古屋，則可考慮沿用原有的使用設計，針對重點添購家電、裝修廚房和衛浴。

若為十年以上老屋，除了油漆、木作等，也需要針對老舊房屋容易發生的屋況問題做修繕，包括房屋結構安全性、水電、壁癌、漏水等，也是一筆不小的費用，不過公設比高的老屋經過重新裝修後，往往也能讓人耳目一新，在優質地段享有大空間。

董家菱提醒，無論選擇哪種房型，除了評估自身需求外，也應針對當地房價水平、地段、屋況、建商評價等方面做好功課，看房、驗屋時，務必仔細查驗，才能找到符合需求又住得安心的夢想好房。

購買預售屋、新成屋及中古屋的優缺點比較。資料來源／21世紀不動產

（黃健誠）

文章來源：今周刊

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