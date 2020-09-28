台灣錢淹腳目 投機炒房風再起？

「Ｋ型復甦」富人更富、窮人更窮的警示！

長久以來台灣龐大的超額儲蓄總是虎視眈眈的瞄準房地產市場，最近台商大量回流導致股、房雙漲，對於「台灣錢淹腳目」這個富人與窮人看法兩極的議題，正是最近諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)所示警美國經濟呈現「Ｋ型復甦」的最佳寫照。

尤其是在當前整體經濟遭受疫情嚴重衝擊，股價卻屢創新高情況，例如今年七月二十八日股價指數衝破歷史高點至13,031點，市值更高達39兆餘元，惟創新高的股價再度堆積頂層階級財富，與底層階級所得每況愈下形成強烈對比。

此一情況就財政部財稅資訊中心公布之2018年度綜所稅申報初步核定資料，若按綜合所得總額高低分成二十等分，最低5%平均所得4.1萬元，最高5%平均432.8萬元，差距高達105.56倍加以對照，更加凸顯長久以來貧富不均惡性循環的老問題；此與克魯曼對美國「Ｋ型復甦」富人更富、窮人更窮的評論不謀而合。

房地產行銷術語所潛藏的景氣動向密碼

「資金瘋狗浪」再度掀起交易熱潮

最近在台商逐漸回流情況下，首當其衝的便是房地產市場，尤其是在回流廠商、建商與一般投資者爭相購置廠辦、商辦與土地情勢下，連五股地區的工業用地都飆漲至一坪一百萬元，儼然再度出現「台灣錢淹腳目」的金錢遊戲，從而亦有不少投資人士形容這波房價再漲實係「資金瘋狗浪」所導致，連帶也有不少潛在購屋者因房價下跌的期待落空而不得不進場購置。

此一情況亦可由預售建案完銷與廣告訴求探尋其間所潛藏的不合理現象，首先，例如最近《住展雜誌》調查公布資料，北台灣今年以來完銷建案數高達69件，其中新竹最多、桃園其次，估計全年完銷建案可能增加至130件，為五年來再度重返百件大關。

惟值得注意的是，八成完銷屬預售建案，其間所顯示應與當前市場流行小宅，並且廣告訴求偏重低單價、低總價息息相關，如再進一步探討為何預售建案銷售較佳，新成屋個案未必完銷之主要原因，背後應是潛藏輕鬆付款的投資或投機誘因。

此亦可由最近有投資者一次購買六戶，雖然未必是投機炒作，不過卻顯示資金沒有出路的另一潛在問題。至於最大後遺症必然是「Ｋ型復甦」富者愈富、貧者愈貧的老問題，因此，如何避免陷入惡性循環，實乃當前刻不容緩之一大議題！

房地合一稅再創新高的隱憂

─是否潛藏濃濃的投機炒作問題？

此外，根據財政部統計處公布資訊，今年上半年房地合一稅個人稅收金額達43.6億元，較去年同期22.4億元，年增94%，係開徵以來新高，其間所顯示的重要問題應是2016年1月1日以後買進的房地產在2019年賣出，短期獲利的稅額，由此不難了解這段期間的確有人短進短出趁機炒作。

其次，如再就統計數據，台北市3.6億元、年增幅79%，新北市4.2億元、年增幅63%，桃園市5.5億元、年增幅2.4倍，台中市10.6億元、年增幅1.64倍，台南市4.2億元、年增幅34%，高雄市7.5億元、年增幅77%，其中增幅最大為桃園市，其次分別為台中市、高雄市，至於台北市稅額反而最低，主要原因應是持有稅太高，此亦可由囤房稅實施之後，豪宅推案與交易量均大幅減少見其端倪。另外，不少業者趁台商回流議題大肆宣傳補漲或輪漲論點亦脫離不了干係。

尤其值得注意的是，廣告訴求為何大量出現低單價、低總價，以及「自備10%、０工程款」等術語(詳請參閱附圖)，其間是否意味著龐大待售餘屋問題？眾所皆知，最近二、三年台中市場忽然掀起一陣投資熱潮，如就此一角度加以對照探討，就不難了解今年上半年房地合一稅個人稅收金額高達43.6億元之原因所在。

此外，根據日前住展雜誌所公布雙北市開價降幅前十名建案，最高降幅高達40%(詳請參閱附圖)，其間是否潛藏投資風險密碼，亦相當值得後續追蹤觀察！

雙北市開價前10名建案

（莊孟翰）

文章來源：理財周刊

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