一卡皮箱輕鬆入住！你會買樣品屋嗎？

「當樣品屋變成實品屋，你會買嗎？」別以為在預售屋接待中心所看到美輪美奐的裝潢，都只是「參考用」的，未來，它很有可能會成為你真正的「家」。

看樣品屋心動買房

住商不動產企研室經理徐佳馨談到，過去房市大多頭時，動輒好幾億的豪宅都賣得好，因為很多豪宅建案的接待中心，代銷業者經常斥資上億元蓋豪華無比的樣品屋，且下重本，用最好的建材打造，為的是想打動來看預售屋的貴賓能「心動」，進而馬上「行動」，下訂買一戶或好幾戶豪宅。

徐佳馨說，受到豪宅以高規格打造樣品屋的影響，一些中低價位的樣品屋也如法炮製，儘量呈現最佳的美感，讓人心動。

不過，當政府開始打房，且為了抑制炒作，進而在2016年1月正式實施房地合一稅後，房市急凍，一些代銷業者花不起大成本的裝潢費用，甚至連接待中心都極小化，樣品屋能不搭就不搭。

徐佳馨說，斥資上億元打造的接待中心，一旦房子完銷後，就要拆掉，非常可惜，因此，當房市急凍，代銷業「錢不好賺」時，自然能省則省。

而這波因台商資金回流，加上新台幣升值，讓外資歸隊，錢進股市，再造「萬三行情」後，這股資金瘋狗浪也湧向房市，根據「住展雜誌」對房價上漲趨勢，用「天要下雨，娘要嫁人」來形容房價是漲定的，就可見一斑。

剛性需求流行「兩低一小」

不過，「住展雜誌」研發長何世昌就今年房市的表現也談到，由於中高總價的預售案去化較不好，目前市場上還是以剛性需求為主，因此，建商在規劃新案時，大多以首購族或換屋族為目標客群。

徐佳馨說，從2016年以後所流行的「兩低一小(低單價、低總價及小宅化)」，目前仍是主流產品。

她說，在薪水凍漲的年代，很多年輕人根本負荷不起三房以上的產品，因此，小宅、一加一房或小二宅的產品正當道。

之前，政府管制銀行房貸比，從原先可貸八成，降至七成，如此一來，年輕的首購族群更買不起房，因而有不少建商想出變通方式，也就是向銀行貸七成，另外由建商拿出一成的款項貸給購屋者，以求兩全其美。

但有錢買房，總不能裡面沒有家具啊？這時，年輕人又叫苦說，錢都拿去付頭期款了，那來錢裝潢？

一卡皮箱輕鬆入住

這時，貼心的建商開始推出「一卡皮箱」就可輕鬆入住的成家方案，如湯泉國際有感當今購屋族買房門檻漸高、購屋後又須花費心力整頓空間，方能入住新居，故今年六月在「台北灣NO.6 江南大宅」，搶先全台推出嶄新創舉「超質宅即便」。

銷售副總陳慶龍表示，湯泉國際攜手業界裝修精英，包括特力幸福家、和成廚櫃與大雅廚櫃，提供住宅全室裝潢、系統櫃、家電、床組一次到位，且搭配低自備銷售方案，讓購屋族得以輕鬆買房，日後也無須操煩裝潢瑣事即可享受新居。

陳慶龍說，此前民眾購屋如需採用各大品牌設計裝修，往往得加價購買實品屋，徒增負擔；其他建商如推案量體過小，亦難提供同等級裝修方案，這一次湯泉國際藉大規模住宅開發，得以大量採用品牌全室配套，為購屋族提供「省心、省時、省錢」的三省優勢。

接著，在八月份新店「湯泉國際綠中海系列」百億新案公開記者會上，甲山林集團董事長祝文宇以及特力集團董事長何湯雄也再次表示，湯泉國際這次特地到花蓮精心挑選大理石材，用來裝潢電視牆、茶几、床頭櫃，即使是小坪數也能有高質感的規劃。

「湯泉國際綠中海系列」並在接待中心規劃多種風格的樣品屋，電視機、電冰箱、洗衣機、廚房流理台、櫥櫃……等，看得到未來選購「精裝修」的房型，屆時交屋搬家既省時、省力又省錢，首購、換屋都能一次輕鬆到位。

精裝修吸引部分客群

一位在板南線捷運站周邊訂購一戶二十多坪二房產品的王小姐則談到，她所訂的預售建案有標準房型，另一種則是含裝潢的精裝修，由於之前買過套房，被裝潢工人拖過工程，餘悸猶存。

再加上工作多年，再次買房純粹想圖個方便，而精裝修的房價雖然貴一點，但未來交屋，完全不用再裝潢問題，她認真想過，一卡皮箱就能搬進去，對她這位熟女來說，很實用。

而面對建商用附加價值來賣房子的情況，何世昌指出，房市雖然回溫，但並非全面性，還是有些建案銷售較為緩慢。再者，因為現在銷售中的建案「同質性」太高，如果能適時推出促銷方案，就可以加快自己建案的去化速度，甚至賣價也可能高一點。

專家建議依需求選購適合產品

他說，附裝潢、家電的房子，對於不想費心思的購屋族比較省事，但這類房子有一些缺點，像裝潢、家電費用可能隱含在房價內，導致每坪單價偏高，或是裝潢好的空間有可能是違建，或者作好的裝潢不符合購屋族需求，這些面向都要特別留意。

比如說，電視櫃已經固定作好，若跟自己習慣的方向不同也難改；或者廚房櫃體與高度都已作死，無法加裝洗碗機之類的。

針對這種附裝潢的建案，更關鍵的是現成的裝潢符不符合自己的生活習慣最重要，如果不符合，就算買便宜了也沒用，買到之後，說不定還要打掉重做，反而再浪費一筆錢，故選購房子時，一定要想清楚。

至於會不會買貴了？何世昌說，因為建案若全社區每戶都附裝潢，因大量施工的緣故，裝潢費大多低於市面行情，一般來說很難掌握建商實務成本，更遑論去扣掉裝潢回推房價，其實說穿了大多只能臆測而已。

如果有熟悉的設計師，或許可以拍實境照再向設計師詢問成本。至於要怎麼防止買貴？只要多比對實價登錄或是周邊建案價格即可。

何世昌建議，如果買的建案是迷你二房或三房，儘量選已經裝潢好的，因為這類房子的公、私領域空間都特別小，一般正常家具尺寸都放不太下去，家具需要特別訂作，要花不少錢。

但如果是正常房型，除非價位有折扣或是剛好自己很喜歡，否則其實沒有附裝潢的必要，與其附裝潢，不如附家電更實際。

另外，還建議如果不想買附裝潢的建案，就該避開這類建案。有的消費者明明想自己作裝潢，卻去找附裝潢建案，然後要求業者扣掉裝潢的費用，但實際上，能扣的費用相當有限，消費者很難占到便宜。

為何消費者會選購「精裝修」的房子呢？某位現場專案經理談到，因為民眾向銀行申請房貸，目前約可貸到八成，但自己還要準備一筆「裝潢」的錢，那筆錢若要用信用貸款，利率是偏高的。

為了貸款總額而選精裝修

但有「精裝修」的房子，是把裝潢的錢含在「總價」裡，用總價的八成去貸款，對一些年輕首購族來說，是比較好運用的方案，且不用再花精神去請設計師及做裝潢監工，一完工交屋就能入住，還是很吸睛的。

除此之外，不少建商在促銷房子方面，都打出低自備款就可輕鬆成家，像興富發在台南市政新灣區所推的「愛琴海」預售案，以二房為主力產品，訴求訂金到交屋只要28萬元起。

建設老字號的國泰建設，首度跨區到桃園小檜溪重劃區推「國泰川青」，就主推低自備款，訂簽只要8％，工程款7％，貸款八成，交屋款5％就可輕鬆購屋。

此外，國泰集團結合COZZI商旅及慕軒飯店優惠，住戶並享有健檢及商旅尊榮卡專屬禮遇，這就是國泰集團資源共享的最好禮。

接待中心咖啡飄香

另外，在預售接待中心被招待咖啡已經不稀奇，現在還有進階版，像「國泰川青」就邀請知名的「浮島咖啡」進駐，有咖啡廳派專人在現場為賞屋客戶現煮咖啡。

接待中心飄咖啡香的還有東騰機構，總經理白國祥第一次跨界至台北市民權西路一帶推出飯店式風格的潮居「東騰界」，訴求回國住飯店，不如自己買間飯店行旅。

而其接待中心一樓就有一間很特別的「傻咖ZOOM Coffee Club」，結合手沖咖啡、建案、藝文及財經論壇等活動，利用空間帶給人的幸福感，白國祥說，專門打造高級住所的東騰，這回賣房子也同時在賣未來居住的生活品味，其十三至二十八坪的規劃產品，詢問度相當高。

買房送家電該注意些什麼？

對於想省錢省時的購屋人來說，建商提供買房送家電的行銷訴求的確很吸引人，但對於這些「贈品」內容，購屋人又該如何自保權益呢？

中信房屋研展室副理張漢超表示，買房無論是送家電還是送裝潢，最重要的就是先釐清這些附屬贈品是否合乎個人需求。如果都是自己想要的，那麼就要記得保留相關贈品的廣告單，甚至要確認合約內有無載明細節，即使是贈品，也要能正常使用無瑕疵，因此有白紙黑字的擔保或保固，日後交屋才能避免品項規格不對，甚至收到問題贈品，徒增自己的麻煩。

如果這些贈送內容並不符自己需求，張漢超建議消費者可以跟建商協商折退，不過一般折退價無法比照市價，有些價格甚至落差很大，最主要是因建商大批採購的成本比起市價便宜之故，因此購屋人在進行折退要求時可得仔細盤算，甚至推算一下建商是否有可能「假贈送之名行房屋拉價之實」。

張漢超表示，建商的行銷方式越來越多元，在享受好康之餘，消費者也別忘了「羊毛出在羊身上」的原則，大膽假設小心求證，這樣才能買到真正合理且符合自己所需的好屋！

（顏瓊真）

文章來源：理財周刊

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