一房難求！陸2、3線城地王頻現

據央廣網報導，近期大陸二、三線城市房市異動，不少城市土拍市場接連拍出「地王」，地價不斷被刷新，成為助推房價上漲的重要因素。

報導指出，在銀川、石家莊、南京、徐州等地近期房地產市場回暖，一些樓盤「開盤即售罄」一房難求。當前疫情趨於穩定，房企融資環境相對寬鬆，拿地熱情較高，潛在購買力也開始釋放。

在此背景下，銀川、唐山、成都、瀋陽等城市多次上榜全大陸新房、中古屋房價月漲幅前十名。業內人士認為，當前部分二、三線城市房價上漲與疫情趨穩後需求得到釋放有關，但應繼續堅持「房住不炒」政策導向，堅決打擊捂盤、炒房等行為。

大陸國家統計局公布的70個大中城市住宅銷售價格月度報告顯示，7月，新房月漲幅前十名分別是銀川、唐山、西寧、呼和浩特、徐州、南寧、錦州、成都、無錫、揚州。其中，銀川市新房價格月漲2%，年漲17.6%，新房價格已連續3個月領跑。

不少城市土拍市場接連拍出「地王」，業內人士分析，除了寬鬆的貨幣政策，地王頻出原因還有很多，比如房企必須有充足的土地儲備，不拿地就沒有新的融資和新的業績，企業穩定發展就難以為繼。

當然，也不排除房企用拿地來製造市場火熱的氛圍，引誘消費者購房，從而達到推動市場回暖、拉動房價上漲的目的。

（旺報 葉文義）

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