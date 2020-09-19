北市聯手交易網 違規宅祭警示

台北市存在不少違法的商業宅、工業宅，市府聯手房屋交易網抓「違規宅」，建置非宅售屋廣告平台警示機制，但在大彎北商業宅，卻以每坪5.2萬元回饋金，讓上千餘戶違規戶就地合法，議員痛批市府一市兩制，推出這樣的機制，沒有真正遏止違法土地使用分區住宅。

違反土地使用分區的違規宅，多半是在早年法規不明、政府不管的年代，由建商在商業用地、工業用地上蓋建屋，多數建案最初是以辦公室或廠房的形式建成，事後再透過2次施工改變格局，作為一般住宅使用。

違者最高罰30萬

北市地政局表示，市府與全國不動產廣告流量最大的平台「591房屋交易網」合作，首度在售屋廣告建置「不得作住宅使用廣告平台警示機制」，制度目前已上線，若銷售內容與事實不符違者可裁處6萬至30萬元罰鍰。

議員王鴻薇痛批，市府利用交易網抓違規宅，但懲罰不到真正的違法者，建商賺飽飽沒事，只罰到無辜房東與租屋者，也無法真正遏止違法土地使用分區住宅，對照大彎北商業宅就地合法爭議，市府竟一市兩制，對其他違規宅不公平，法律應有一致性。

議員苗博雅說，市府應做好源頭管理，而非利用廣告不實來開罰，責任應在建商端，當建商在申請建照時，若發現疑是做住宅使用者，就不應發使照與建照，而利用廣告不實抓違規宅，無法對症下藥，不然只會成大彎北翻版。

議員籲源頭管理

張治祥表示，目前警示機制有兩端，首先是刊廣告時，若建物地址屬違規宅，591平台出售頁面就會跳出警示標語，民眾在瀏覽該則廣告時，若標的是位在不得作住宅使用地區者，廣告頁面也會顯示警示標語。

此外，新北市地政局地價科長歐彥熙指出，新北市去年已主動發文要求所有業者在刊登廣告時，一定要事先查詢各建物門牌合法用途，市府推出「新北不動產愛連網」，也提供民眾或房仲業者查詢保障權益。

（中國時報 張薷 、 葉德正）

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