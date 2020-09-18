房市熱呼呼 購屋客層大風吹

近期六都房市交易火紅，其中供給面數據包括央行公布7月建築貸款餘額，創9年新高、住展雜誌調查北台灣房市928檔期預估推案量高達2435億，創下統計新高，及國泰房地產指數全國價格指數亦創下統計次高；另外需求面數據包括六都地政局公布8月買賣移轉棟數，較去年增加25%、住宅貸款餘額亦創下歷史新高等。在供需面信心大好情況下，現階段已不適合剛性需求購屋者進場購屋。預料未來幾季，六都房市將逐漸形成投資客主導市場趨勢。

房市景氣循環與產品定位、購屋客層息息相關。在房市不景氣時期，產品定位以中小坪數為主，建商主要瞄準剛性需求自住客層，該時期房價相對較低、購屋風險亦較低；而在房市景氣時期，供給面及需求面信心最強，為增加投資需求購屋者獲利空間，坪數定位將逐漸放大或縮小（套房），朝兩極化發展，購屋客層也從消費需求客層轉變為投資需求客層，該時期房價逐漸上漲，短期報酬較高，但風險亦高。

房市供給面及需求面大好，該不該錢進房地產市場？若以自住消費需求購屋客而言，最佳的購屋時間點為2016年至2020年的第一季，因為房市信心面最低，此時銷售率低，議價空間高，因此房價也低，最適合消費需求購屋者進場購屋；反觀目前房市景況，供需表現亮眼，消費需求購屋者此時進場購屋，議價空間縮小，市場轉為賣方市場，風險難免增加。

不動產市場總是投資需求與自住消費需求兩股客層相互拉扯，投資需求是促成房價上漲的主要動能。但購買房地產應避免踏上買高殺低的陷阱，如果是自住需求的客層，一定得沉著應對，不該在房市景氣上揚階段與短期投資需求客層共舞。也就是說，當房市各項數據表現都非常亮眼時，消費需求客層就不該再輕舉妄動。

最後，觀察財政部統計的六都房地合一稅個人稅收，即可判斷投資需求及消費需求消長情況。今年上半年六都房地合一個人稅收總計43.6億元，創下房地合一稅制上路以來新高。其中，納稅金額最高的台中市，其稅收超越雙北市總和；稅收第2高為高雄市；台南市第三；反觀房價水準最高的台北市，房地合一稅收在六都中排名末段班。換言之，目前房市投資需求較高（房市風險較高）的區域集中在台中市及高雄市，因此，消費需求的客戶若欲購買此區房地產，應更謹慎為之，避免陷入與投資客共舞的窘境。

（甲桂林廣告研展部協理李尚華）

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