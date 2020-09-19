要「網路找房」？這2件事會讓你錯過好物件

近期房市交昜火熱，不少有意購屋的民眾，正積極尋找合適物件，值得注意的是，對於透過何種管道找房、看房，每個人的觀念未必相同，有人希望找房仲業者協助，也有人主張，自己上網蒐集資訊即可，至於何種方式較佳，有哪些「眉角」該留意，房市專家提出以下看法。

「線上找房」只是初步篩選 不建議當作唯一依據

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，線上找房算是買房前的「基礎功課」，在沒有明確目標，甚至是疫情期間，或許可作為初步篩選的資料，但不建議當作唯一依據，且有兩件事，可能會讓購屋人一不小心，就錯過了理想物件。

第一，看房、買房時，最擔心的就是物件有瑕疵，但網路上美美的照片，讓人難以一窺房屋全貌，因此買屋前，還是需要現場走一趟，親自看看物件的狀況及周遭環境，「親赴現場」這件事，很難藉由網路看屋取代。

第二，條件比較好的物件，在業界的術語稱為「Apple物件」，這種物件業務通常會優先推薦給自己的客戶，若是在此階段成交，就沒有機會上架到網路上，供民眾搜尋。

沒成交也別怕尷尬 找房仲看房、買房有這些優點

找房屋仲介有什麼優點？董家菱說，想買房的民眾，從挑選物件、看屋、下斡旋到簽合約及貸款，小至稅務、搬家、裝潢等等各種煩人的瑣事，一個優質房仲，就能提供專業的協助及服務。

許多民眾或許已規劃買房，但無明確時間表，因此找房仲服務時，多少會擔心最後沒成交，對房仲不好意思；對此，董家菱說，購屋人可明白告知房仲，自己有買房計畫，但不會這麼快決定，希望多看、多比價，客戶也可藉此篩選出「誰是勢利眼房仲」，若碰上好房仲，對方仍會盡心盡力幫忙尋找合適物件。

部分購屋人有「因資訊落差被房仲欺瞞」的疑慮，董家菱說，確實有偶有不良業者，會為了讓客戶快速下單成交，而做出不當引導，或推薦不那麼適合客戶的物件。

董家菱建議，民眾買房前，一定要勤做功課，至少要對區域行情有概念，除了可上內政部實價登錄系統查詢區域行情外，也可搜尋一些仲介業者所做的知識懶人包；此外，而國家災害防救科技中心網站，也可查詢淹水、土石流、土壤液化、斷層、海嘯等台灣常見天災的可能區域。

買房前該知道什麼？先考量這4大面向

對於買房前的規劃，21世紀不動產從4個面向給予民眾建議，首先是金錢，買房前，應先備妥2至3成自備款，使用寬限期前，也需謹慎考量，想要維持生活品質，每月房貸壓在收入的2成以內比較合理。

其次則是購屋區域，買房時，要依照自身需求選擇購置房產的區域，如交通、生活機能、能負擔的房價、自身特殊需求（例如想要離父母家或離公司近等），若非欲購屋區域的在地人，可以先在當地租屋，親自體會這個地區的種種條件，是否符合自身需求。

第三為周邊環境，周遭若有嫌惡設施，例如機場、高壓電塔、加油站、神壇、焚化爐、殯儀館…等，居住上，會面臨許多問題（例如噪音干擾），但房價也可能會較鄰近區域便宜5%至25%不等。

最後一點則是房屋條件，如屋齡、是否有瑕疵，以及格局是否方正等，一般而言，屋齡愈高，未來需整修的機會愈大，如果想確認物件條件，建議可白天、晚上、晴天、雨天，都去看屋，以充分掌握物件狀況。

文章來源：今周刊

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