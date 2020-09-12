每坪飆到4字頭！青埔房價睽違6年再度崛起

根據桃園市政府設立的「桃園市不動產e指通」統計，2019年高鐵特區地區5年內新成屋成交2322件，平均一天賣出近6戶，不僅較前年成長近47％，成交量更創下歷年新高。

根據《住展雜誌》調查，青埔2019年推案量達到3,500戶，而房價經過數年的盤整與餘屋去化，新屋房價又站回2014年的均價3字頭高點。

占地490公頃的高鐵桃園車站特定區，房市範圍橫跨機場捷運A17、A18、A19站3個區塊，供給量非常大。如今，青埔房市的熱度，連從事代銷業40年的甲山林廣告董事長祝文宇也對外表示「看不懂」。

早在2014年，青埔挾重劃區優勢，曾吸引大批台北建商南下推案、投資客搶進，房價因此迅速地自1字頭飆升至4字頭。但當時的青埔生活機能尚未成熟，推案供給過大使空屋率暴增，房價一路從最高每坪40萬元，下修至一坪28、29萬元。在最谷底2017年甚至有屋主以每坪10幾萬元賠售，讓青埔一度淪為北台灣最大的餘屋重鎮。

交通、低總價雙優勢，受年輕首購族青睞

但今年以來，附近許多新建案都傳出此起彼落完售的消息。運巢社社長倪子仁表示，隨著青埔重大公共建設完工、商場開幕，利多實現點燃這波買氣加溫。

日前只花了4個月完銷151戶的青埔「日勝新京站」，日勝生業務經理徐仁華歸納快速銷售的原因，第一，有別於過去區域推案坪數集中在70、80坪，此案產品規畫在18~27坪、總價帶800~1100萬元左右，產品定位符合首購族的需求。

第二，因為地點位於IKEA隔壁，是目前區域內到高鐵桃園站出口最近的建案。不過，徐仁華透露，「日勝新京站」的已購客戶超過50％還是桃園本地人，其餘才是台北客與新竹客。

已默默在青埔耕耘10年的國泰集團，是一路看著青埔平地起高樓的見證者。國泰人壽副總經理郭文鎧說，因看好北桃40分鐘捷運生活圈這優勢，當時集團就規畫投入200億元開發青埔。

當初高鐵桃園站特定區定位為跨國企業營運中心，因此引進華泰名品城Outlet，還洽談日本橫濱八景島水族館Xpark進駐，再結合國泰自有品牌COZZI Blu和逸飯店，以「一站式複合園區」滿足各個年齡層的休閒需求，如今從市場接受度來看，當初定位是成功的。

青埔收割期到了？新建案雖續推，房價修正仍大

房產專家、消基會房屋委員會召集人張欣民說，重劃區房市通常會歷經三部曲，首部是「長草」階段、第二是「長房子」階段，以及第三是「長生活機能」階段。青埔現在正進入到重劃區2.5部曲的過程。

值得注意的是，中悅機構、京懋機構、潤隆建設…等大型建商，今年第4季在青埔還有許多新案準備推出，估計將再推出逾2,000戶之多，未來推案量仍然不容小覷。

張欣民指出，青埔的房價逐漸走高是事實，不過他建議，買方還是要多比較，不要太衝動。因為青埔房價再歷經一波大漲後，還是得面臨比價挑戰。

文章來源：今周刊

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