新開發工業重鎮 將帶動房市蛋白區翻身

中美商戰引發台商大量回流，掌握製造業回流需求，近年在經濟部推出「台商回臺投資方案商回臺投資方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等投資三大方案，已產生具體成效，根據行政院主計處統計數據，台商回流的投資在2020上半年已達上兆台幣規模，並新增八萬個就業機會，由於工業用地需求強勁，尤其大規模的新興工業區新增就業人口的居住剛性需求，帶動了原本蛋白區的房價強勁翻身。

新興工業區，新增就業人口，房價基期低的蛋白區迅速翻身

筆者近兩個月分段式的進行徒步環島計畫，由北到南，沿途經過不少工業區與北中南科學園區，包括中壢工業區、竹科、銅鑼科學園區、后里科學園區、善化南科、橋頭科學園區……，這些工業區的確與以往不同，明顯感受到周邊商圈的發展活力，尤其是新興的工業區，造就了新增的就業人口，相對也使得原本房價基期很低的蛋白區迅速翻身。

桃竹是全台工業科技重鎮，竹南、銅鑼科學園區周邊房市活絡

桃園是全台第一工業科技大城，台灣五百大製造業有超過三分之一在桃園設廠，工業產值常居全台之冠，從傳統產業到高科技產業，是締造台灣經濟繁榮的幕後推手。近年來交通建設包括桃機及新北三環三線陸續完工，由於台北與桃園只有一小時生活圈，且從新北市淨流入桃園的人口持續遞增，加上各工業區原本閒置廠房陸續有廠商進駐，使得只有台北市房價三分之一的桃園都會房價後市大有可為。

新竹地區由於是竹科所在，家庭所得全台之冠，由竹南延伸到銅鑼新科學園區，都帶動竹南與苗栗縣房價發展。台積電進駐竹南科學園區話題，也帶動竹南與頭份再次繁榮興盛，推升竹南房市熱絡！

海線通霄、苑裡，因國產腳踏車龍頭品牌捷安特在大甲工業區設有生產基地，造就龐大就業市場，苑裡與大甲緊鄰，因為比價效應，房價近年大幅成長。

台中科學園區飽和，二期雲林園區、三期后里園區促進周邊商圈迅速成長

中部科學園區之台中園區413.91公頃(第一期開發331.08公頃、第二期開發82.83公頃)，位於台中市西屯區與大雅區之間的大肚台地上，早於2005年開始營運，目前已經飽和，過去就業人口與商圈發展，也是造就西屯區房市迅速繁榮的主因。

中科二期位於雲林縣虎尾鎮西北側雲林虎尾園區，佔地97公頃，主要產業以光電、生物科技產業為主，對雲林地區就業機會有正面效益。

中科三期位於后里科學園區，以后里農場及七星農場為主，面積260公頃，園區臨台13號(三豐路)道路，園區內有力晶、華映、茂德與友達四家國際規模的電子大廠。隨著這些園區的進駐率大幅上升，對於原本基期較低的后里房價也有較高的漲幅表現。

台積電進駐南科，成就善化、新營周邊蛋白區房價高漲

南部科學工業園區，範圍包括台南、高雄兩個園區，台南科學園區(簡稱南科)位於台南市新市、善化及安定三區之間，面積1,043公頃，由於位在三區交界上，更有台鐵南科站，及鄰近的新市與善化兩處火車站，交通路網便捷。

加上台積電五奈米投產、三奈米建廠等優勢，二期基地內劃設208.26公頃之工業區，推估未來引進就業人口約增五萬人，同時也規劃住宅區面積為22.28公頃，可容納10,300人。引起關注的「南科三期」已拍板定案，將優先落腳看西農場，需地約150公頃，台南市政府將持續推動南科Ａ至Ｅ、Ｎ、Ｏ等七區都市計畫整體開發作業計畫，面積約430公頃(約130萬坪)，包括住宅區與商業區、部分產業用地，以提高南科整體生活機能與滿足發展需求。

由於台積電在南科的大量擴廠投資，善化以北包括新營地區，原本透天住宅已從過去500~800萬間的房價上漲至1000萬以上，漲幅超過一般都會蛋黃區。

高雄橋頭科學園區將帶動岡山、楠梓區房價上揚

備受矚目的高雄橋頭科學園區環評程序將啟動！高雄橋頭科學園區規劃引進產業為半導體聚落、航太產業、智慧生醫、智慧機械及創新科技聚落等，預計最快二○二一年提供廠商選地設廠，目前屬高雄蛋白的楠梓、岡山地區房價漲幅已明顯超過其他行政區。

（李同榮）

文章來源：理財周刊

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