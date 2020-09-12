買採光佳預售屋比鄰棟高1層 開窗秒傻眼

買房不是個小數目，因此不少人購屋前，不僅會考慮房價、交通便利性，還有屋內採光、設計等。有一名網友提到，日前買了一間預售屋，現場看建造狀況才發現，臥室窗與鄰棟距離僅3公尺，而且還正對水塔，讓他憂心是否會對屋內採光造成影響。

一名網友在PTT表示，預售屋的棟距僅有3公尺，從臥室往窗外看，可以看到鄰棟，由於擔心會影響室內採光與隱私等，因此便選了比鄰棟頂樓還高一層的樓層，之後至現場察看建造進度，才發現鄰棟建到高樓層後，他家窗戶竟正對鄰棟的水塔，原PO補充，目測水塔的寬高都約5公尺，而且並非銀白圓柱體，比較像是屋突。

不少人回應「採光影響還好，就影響視野，至於風水，講不出理由，只說看起來像藥罐不吉利有暗示性，這種我是不會信的」、「最需要擔心的應該不是採光問題吧？水塔常常有噪音，個人覺得更討厭，而且棟距三米根本是貼在一起，還沒交屋看有沒有機會轉掉吧」，也有人認為高樓層採光不差，「採光還是比低樓層好，至少窗戶的上半部還有光線進來」。

還有人指高一層樓根本沒有用，屋突高度在6公尺以內，或有昇降機設備通達屋頂為9公尺以內，「最好比鄰棟高三樓以上，有些社區還有避雷針」、「屋突法規上限就是9米，只高一樓你躲不掉的」、「屋突上限9米，你不知道隔壁到底想不想蓋滿…這個建照看不出來，人家為了修飾也可能蓋9米修飾牆，就不是一塊了，是整面隔壁」。

文章來源：PTT原文/CJMcCollum

（話題 鄭玉如）

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