北京瘋低價安置房 暗藏風險

面對北京高房價的壓力，有仲介業用低價兜售安置房，立刻吸引買房者關注的眼光，甚至有人用行李箱裝滿現金搶著下訂。專家提醒，低於行情價一半，已經很不正常，加上安置房的管理很嚴格，案源如何釋出都啟人疑竇，很可能是私下交易，沒有產證，一旦出事，很可能血本無歸。

中新經緯網站報導，最近不時有仲介對外兜售比新價便宜一半的安置房，頗令想買房者動心。有仲介業者要兜售北京東四環地鐵旁某安置房社區的房子，售價只有每平方公尺3.2萬元人民幣。據了解，有人甚至聲稱在這家仲介公司的辦公地點看到，當天前來諮詢的客戶很多，有人甚至用行李箱裝滿現金來買房。

有陸媒報導，這項私底下兜售安置房的案例不時出現，其實裡面也暗藏玄機，隱埋了交易風險。針對這種可能涉及無證安置房的交易，陸媒也向北京朝陽區房管局相關部門求證，結果工作人員回說，安置房不能進行私下交易，也沒有聽過通過拆遷更名能拿到安置房資格，不要輕信仲介公司的說詞。朝陽區不動產登記事務中心的工作人員也表示，北京的經濟適用房種類很多，購房者需要搞明白購入的是哪一種，以免在稅費繳納、交易出售時出現問題。

合碩機構首席分析師郭毅指出，購房者與業主私下簽署的購房契約是無效的，由於過戶交易時間週期較長，如果房價在未來出現明顯上漲，業主可能會主動毀約，選擇要房子而不是當初的購房款。中原地產首席分析師張大偉則強調，不建議購買這種交易時間過長、甚至存在灰色交易的房子，潛在風險過大，很容易錢、房兩失。

（旺報 龔俊榮）

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