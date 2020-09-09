23歲買千萬房 網紅曝「殺價200萬」省錢訣竅

隨著物價飆漲、薪水不漲，現在想買一棟房子大不容易，不過YouTuber「瘋狂老爹」卻在23歲辦到了，還是購入千萬新房！他近日上傳一支「買房心得談」的影片，分享自己如何從無殼蝸牛晉升有房一族。

瘋狂老爹表示，由於和老婆小豬穩定交往多年，兩人有結婚的打算，先花了6、7年存到200萬頭期款，最後和房仲談判過程，抓緊機會砍價200萬，幸運地購入56坪的千萬新房。

他認為買房的第一步驟，要先想好頭期款預算大約可拿出多少；第二就是看個人需求，舉凡交通地段、生活機能、房產價值斗，要對周邊作足功課再去實際看房，各方面都滿意的話，一定要記得殺價。他當時看中位於台中的4房建案，但總價要1400多萬元，頭期款至少要260萬，比預估的高出60萬，但當時正值過年，房仲為了衝業績，加上只剩幾戶就完售，房仲便開出殺價空間，答應可以只買單車位，一下子就砍掉200萬。

最後總價來到1200萬，瘋狂老爹提醒千萬不能擺出急著簽約的樣子，要先去查實價登錄，確認沒有1200萬的價格，再派出家人幫忙殺價，呈現出沒有很急著購買的姿態，房仲最後才透露可以砍掉智能居家系統，又折價20萬、變成1180萬，瘋狂老爹才簽約。

瘋狂老爹仔細算算，頭期款付了230萬，一坪是19萬，每個月貸款是3萬1，現在附近的房價已看不到1坪19萬的建案，讓夫妻倆覺得賺到了。

（中時新聞網 蕭雅文）

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