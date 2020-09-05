這條路有4間米其林 房仲曝背後的驚人消費力

《台北台中米其林指南2020》24日正式公布奪星餐廳完整榜單，首度將台中納入評鑑，備受外界矚目。據房仲業者調查，在台北市獲選的米其林餐廳中，中山區有11間、大安區8間，其中以大直商圈「摘星數」最多，有4間餐入選，且集中在樂群三路上。

4餐廳入榜 大直如何成為「米其林聚落」？

能入榜米其林指南，是不少餐廳追求的最高榮耀，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，米其林餐廳不僅菜餚具備國際水準，餐廳裝潢動線規劃等也要有一定品質，格局大而闊氣，或氛圍深具特色，其中包括三星的頤宮、二星的請客樓，一星的IMPROMPTU BY PAUL LEE天香樓等都隸屬於五星飯店，有足夠的硬體和服務水準做後盾。

張旭嵐指出，以台北市來說，中山區有11間入榜，可說是米其林最集中的熱區，其中以大直商圈最夯，如Raw、態芮、祥雲龍吟和教父牛排，都集中在大直樂群三路。

且又因樂群三路在美麗華百貨周邊，商業密度高，且近內科園區，企業高階商務聚餐多，又受惠豪宅密集，樂群三路上住宅交易單價上百萬，總價2億左右，大直不少富豪生活品味高，頗能支撐這些高價米其林餐廳的消費需求，也讓大直成為米其林餐廳聚落。

而晶華和晴光商圈，因日本觀光客多，因此也是不少道地日式料理聚集地，就算擠身巷弄也別有風味！

台中七期、五期、單元二正夯 新興豪宅區可支撐高價餐廳

台中米其林餐廳主要分布在七期、五期和單元二重劃區，台灣房屋七期惠文特許加盟店店東陳裕方表示，台中許多知名餐廳集中在公益路跟大墩路口，但因土地飽和，旗艦型餐廳則往單元二重劃區，公益路跟益豐路口發展，二星的JL Studio雖處二樓但面積大，餐廳規劃大氣，較容易打造國際化格局，不過這區因人潮不多，如果餐廳實力不夠，很難在此生存。

單元二土地屬低建蔽率、容積率，所以街道廊，整齊乾淨清爽，就在七期新市政旁邊，是新興的豪宅聚落，而位於七期的鹽之華Forchetta，也都屬豪宅區，足以支撐優質的高價餐廳消費。

（黃健誠）

文章來源：今周刊

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