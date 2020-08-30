信用卡分期會影響房貸核准？用這4招解套

各大電商平台或百貨公司，幾乎都有推出信用卡無息分期，甚至有些信用卡公司，為了提高消費者分期意願，還推出分期享優惠措施；值得注意的是，雖然無息分期看似划算、無壓力的付款方式，卻可能會讓消費者在辦理房貸時，發生不予核貸的狀況。

無論申辦何種貸款，都與「個人信用評分」息息相關，Money101金融比較平台總經理朱本傑表示，信用卡分期分為「預借現金分期」、「消費分期」（單筆消費分期，例如網購分期零利率）、「帳單分期」（信用卡整筆帳單分期）三種，一般信用卡無息分期指的是第二種，而帳單分期通常會有利息產生。

不論「消費分期」或「帳單分期」，屬性都偏向消費行為，聯徵中心未列入評分模型，故不影響信用評分。然而「預借現金分期」，代表個人有較為急迫的資金需求，就會影響到個人評分。

適當的「消費分期」和「帳單分期」雖然不影響信用評分，但也不能無止盡的亂刷，因為「信用卡額度使用率」，會影響到個人負債類的信用資料，過度的信用擴張，對信用評分不利。

朱本傑舉例，如果可借額度為 10萬元的信用卡，已用額度降低至 5萬元以下，額度使用超過50%，就有可能會影響到個人的信用評分。

避免成為銀行拒絕戶 良好信用、穩定收入是關鍵

向銀行借貸時，聯徵中心的信用評分不能太低。朱本傑表示，信用評分採用的資料主要有：

1.繳款類信用資料（遲繳的頻率或是程度）、

2.負債類信用資料（負債總額高低，有無使用預借現金或循環信用）、

3.其它信用資料（是不是有金融機構頻繁聯徵查詢紀錄）。

如果想瞭解自己的信用評分，可準備讀卡機和自然人憑證，每年可免費查詢一次信用分數。信用評分滿分為 800 分，如果信用良好大多會在 700至800分。

此外，銀行也很看重借款人的「償債能力」，也就是收入證明及工作的穩定度。以買房子為例，月收入5萬元、信用無瑕疵，銀行通常都會願意核貸；但就算帳戶中有千萬存款，若信用評分不佳，也未必能貸到房屋貸款，就算勉強核貸，貸款成數可能也遠不如只領固定薪水的上班族。

如果是申請房貸或車貸，除了信用分數以外，物件的價值也會影響核貸標準。銀行會視其地段、屋齡、建築結構，評估貸款成數及利率。例如小套房主建坪小，轉手不易，可申請到的貸款成數就比較低。

想拿到更好的貸款條件該怎麼做？專家：有「這4招」

在申辦各種貸款時，若想拿到更好的貸款條件，Money101建議民眾可透過以下4種方式，來提升銀行的好感度。

正常繳款、降低負債 寧繳最低也莫延遲一天

首先，手頭資金再怎麼緊，也一定要讓自己的信用狀況維持在最低標，通常只要出現遲繳、預借現金、超額刷卡，信用評分都會遭到嚴重扣分，「繳交最低應繳金額」是刷卡者應負的最低義務，對銀行而言，這樣的客戶至少懂得有借有還，珍惜自身信用，雖然不會加分，但至少可以避免扣分或婉拒，同時信用額度儘量不要超過 50%。

提供有力擔保品 先存一筆錢升格銀行VIP

如果名下有房地產，或是有車況還不錯的車子，也可以提出做為增加貸款的籌碼，銀行會根據這樣現有資產，必要時將之設定為抵押，申貸戶有機會爭取到不錯的貸款成數與利率。

嚴控申貸次數

如果信用條件不佳，不斷去申貸，只會讓你越借越黑。因為聯徵查詢次數越多，代表越多家銀行查詢過你的資料，銀行會解讀成近期向多家申貸，有密集增貸，擴張信用的風險。

授信異常期滿再申貸

如果有過「授信異常紀錄」，也就是聯徵記錄明顯有瑕疵，它會有三至五年的「揭露期限」，一般來說，在揭露期限還沒到期前，即使貸款已償付，個人信用評分仍會受到授信異常紀錄的影響。不過這個印記不會緊跟你一輩子，只要你與金融機構往來，漸漸恢復正常繳款，經過一段時間之後，信用評分會自動慢慢地升高。

文章來源：今周刊

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