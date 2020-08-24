捷運站房價笑了 環狀線招商大作戰

捷運環狀線第一階段已通車，雖然行車速度慢較遭人詬病外，沿線房價在這半年來漲不少，而不少開發商看中的是捷運聯合開發案，尤其大面積的聯開案。

捷運環狀線於今(2020)年1月底開放通車，通車以來，大大縮短新店至新莊的距離，沿線房價也備受民眾關注，不過，對新北市政府來說，最關心的是沿線各站體的聯合開發招商案，而對建商來說，則是各站所釋出的聯開案，能否提供大片土地供開發。

環狀線沿線捷運站房價笑了

中信房屋研展室副理張漢超表示，捷運環狀線第一階段由新店大坪林站起始，經由中和與板橋，最後抵達新莊新北產業園區站，共計十四站，其中六站可站內外轉乘其他捷運路線。

以往在新店、中和、板橋、新莊等地往來，搭乘捷運都得繞行台北市轉乘才能抵達，不僅耗時，經濟效益也差，但環狀線第一階段通車後，大大減少通勤時間，沿線交通機能也在建設時一併優化，包括人行道重整加寬、增設YouBike站點，增劃機車停車位，並搭配公車路線，可有效提升居民交通品質。

中信房屋依據實價登錄資料進行統計，從通車前的2019年11月的平均房價調查到真正通車後，截至2020年6月底的資料，可以發現除了部分捷運站外，大多數的捷運站的房價都往上漲。

而房價能站上50萬大關的有大坪林站的55.2萬元、板橋站的55.3萬元及新埔站的58萬元。

張漢超表示，大坪林站的房價幾乎要追上位於新板特區的板橋站房價，主要是附近有「央北重劃區」，在新建案價格帶動中古大樓的房價比價效應，因此，每坪房價在半年期間漲了三萬元，成為房市的「黑馬」(如附表)。

新埔民生站平均房價比板橋站高

而新埔站的平均房價竟來到58萬元，一舉超越板橋站，跌破不少人眼鏡，主要是新埔站(板南線)捷運共構的「新巨蛋」房價，在近一年的成交有創新高，加上周遭江翠北側重劃區的新建案推出，但江翠北側的通勤族交通得走5至10分鐘才到環狀線或板南線，因此，反而讓新埔站的大樓產品受到青睞。

至於板橋站位於新板特區，向來是板橋房價最貴的區域，不過，這半年的房價反而微幅小跌，主要是房價過高，且沒有新大樓的成交行情，故房價較停滯。唯因位於新板特區的政經中心，且高鐵、台鐵及長途客運及板南線與環狀線的交通所在，房價仍具有保值性。

此外，中和站、板新站及新北產業園區這三站的房價，也都較半年前平均有3萬元的上漲，顯見環狀線通車的帶動，相當明顯。

而環狀線具有漲勢的「下一站」在哪裡呢？住商不動產企研室經理徐佳馨表示，過去房市大多頭，民眾買房都「逐捷運」而居，雖然現今捷運並不是房價的「票房保證」，但不少民眾為了通勤方便，仍以捷運周邊的房子為最高考量。

軌道經濟帶動人潮、錢潮

此外，近些年非常夯的「軌道經濟」，則是民眾可以注意的方向，因為經濟行為可以帶動消費，自然也能帶動房價的上漲趨勢，因此，新北市捷運局針對各站體的招商案，受到不少地產開發商的關注及搶標，開發商一定看好未來性才會積極投入，她認為，民眾可以注意一些具有發展前景之捷運站的附近房市。

而環狀線大坪林站至新北產業園區站的14站中，共有10站具有捷運聯合開發案，新北市政府捷運局已成功招商的4站為中和站及中原站，得標廠商(最優申請人)都是新美齊開發，而秀朗橋站的得標廠商是冠德建設，景平站則由將捷建設得標；另招商中的有橋和站及板橋站。

此外，委由仲量聯行擔任招商顧問的四站，分別是板新站、新埔民生站、新北產業園區站，以及十四張站及機廠(如附圖)。

首件由新北市政府主辦的新北環狀線秀朗橋站捷運聯合開發案，8月7日舉辦簽約儀式，由新北市長侯友宜、冠德建設公司董事長馬志綱共同主持，正式啟動共構開發計畫，將打造地上二十層、地下五層的商辦大樓，其中，規劃一般辦公室共246戶、面積為30至90坪可彈性合併使用，並規劃7戶店面，預計2025年完工。

侯友宜表示，新北市政府全力推動新北環狀線土地開發作業，透過捷運場站開發，創造就業機會，帶動捷運沿線區域經濟發展，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

馬志綱表示，冠德企業長期致力於發展「軌道經濟」，累積了豐碩的捷運聯開案經驗與成果，其中更有多個位於新北市，持續推動捷運沿線周邊發展。而看準中和、新店產業聚落以及不斷移入的人口，期待秀朗橋站聯合開發案在與新北市政府、捷運工程局的攜手合作下，透過商辦大樓的興建，引入企業及就業人潮，活絡商業活動，推動都市發展。

中和兩站將推預售建案

至於新美齊在去年底公告拿下捷運環狀線中和站和中原站捷運共構案最優申請人時表示，中和站面積為729坪，其中，土地所有權人分回58.66％，新美齊分回41.34％，預計投入9.4億元。

而中原站方面，面積有590坪，地主分回55.56％，新美齊分回44.44％，投入金額為7.92億元。

依據新北市捷運局的資料，雙方已簽約並進行建築細部設計中，而新美齊表示，未來兩站的預售案總銷都各約10億元左右。

仲量聯行董事總經理趙正義則談到，目前招商中的四站中，板新站的土地面積為1392坪，容積率達900％，預估可開發樓地板有2萬295坪，其中，商業使用不得少於總樓地板的30％，該站鄰近板橋中山路與板新路，靠近新板特區，且附近有埔墘商圈，生活機能強。

新埔民生站土地面積較小，只有318坪，容積率600％，預估開發樓地板面積為1910坪，未限制商業使用比例。

新北產業園區站的土地面積為726坪，容積率(含捷運獎勵)為579.54％，預估開發樓地板為6612坪，唯商業使用樓地板不得小於容積總樓地板的40％，該地捷運站因與機場捷運線共構，屬於雙捷運站。

加上新北產業園區站係設計為機場預掛行李的一站，目前因疫情影響而暫停，但假以時日，一定會再開通，屆時，該站的出入人潮將增多。

此外，該站因鄰近五股工業區，將來大樓做商業使用的空間，有利一些企業設辦公室之用，或是做購物商城使用，讓完成加掛行李的旅客逛街、購物，屬於多用途利用。

四萬多坪聯開案最吸睛

而最有吸引力的要屬十四張站及機廠開發案，周遭為新店溪園路與民生路與捷運線圍成的大面積街廓；趙正義表示，該案的土地面積高達4萬3290坪，容積率為350％，預估開發樓地板面積高達23萬6416坪，商業使用不得少於30％。

由於該開面積夠大，屬於新店地區難得的大面積開發案，據一些開發商表示，規模不輸給大坪林站旁的美河市捷運聯合開發案，加上，新店央北重劃區的開發案在未來四至五年開發完畢後，十四張站的大面積開發，勢必成為房市的另一重點區域，故目前最吸睛。

（顏瓊真）

文章來源：理財周刊

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