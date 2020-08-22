買房自備款該如何準備？要存多少錢？

許多上班族都想買下屬於自己的房子，但看著房價高漲，買房大夢似乎越離越遠，雖然早年曾有過「沒自備款也能買房子」的時代，但現在已不太可能重演，保守估計，購屋人手上至少得準備2到3成自備款，才有可能買房。

要存房子頭期款 先從「第一桶金」開始

要如何從無到有，存到買房頭期款？住商不動產企研室經理徐佳馨以自身經驗指出，無論買房與否，最重要的，還是建立投資理財的觀念，建議有意買房者，一定要先存到人生的「第一桶金」。

徐佳馨表示，當年剛從研究所畢業時，身上揹著十多萬的就學貸款，且當時的利率，比現在高出許多；不過，還款第一年，可享免利息優惠，因此她拚命存錢、節約度日，很快就把貸款還完。

談起當年刻苦節約的日子，徐佳馨說，她省錢都從伙食費及娛樂費下手，她現在不吃榨菜肉絲麵，就是因為當年為了省錢，餐餐都只吃榨菜肉絲麵吃怕了。還記得有一次，買下一條白土司，決定要吃一周，結果第三天就發霉了，心裡還暗自覺得可惜。不過，就是因為過這種節約、刻苦的生活，才讓她在一年內就把貸款全數還清。

徐佳馨說，後來她發現，只要能養成節省的態度，日子就不會過得很辛苦，甚至，將儲蓄變成習慣後，很快就能存到人生的第一桶金，接下來才能靈活投入有興趣的理財活動，進而累積更多財富。

買房自備款至少準備3成 若買預售屋可分攤繳款壓力

存到第一桶金後，想要買間房，自備款究竟該準備多少？徐佳馨建議，至少要先存到房價的三成，才是比較安全的做法。假設想買一間1000萬的房子，最好能備妥3成、300萬的自備款，向銀行貸款700萬，但若銀行認為屋況老舊或評估購屋者所得後，僅願意給出600萬額度，那自備款就得提高至400萬。

徐佳馨也提到，在自備款不足的情況下，選擇買預售屋，也是一個方法，因為購買預售屋的好處是付款靈活，不用一次拿出大筆自備款，可將費用分攤成2、3年慢慢繳，以此延長籌款期，但最好還是確保手中至少有房屋總價的15%資金，以應付日後付款需求。

買房要「量力而為」 房貸月付金不宜超過薪水一半

想買房，最重要的是「量力而為」，除了自備款外，貸款的月付金，也必須納入買房評估中，徐佳馨提醒購屋族，應先問自己每個月繳得起多少房貸，而不是希望「銀行貸越多越好」，因為貸得多未必還得起，還是要審慎估算後再出手。

徐佳馨建議，房貸佔薪水的三分之一最為理想，至多不要超過一半，以免影響生活品質，另外，要估算房貸的月付金，以目前房貸利率而言，每100萬、20年期貸款，本息攤還約5千元。因此若買下1000萬的房子，貸款20年期、8百萬而言，可算出月繳款約4萬元。

對於想要買房的民眾，徐佳馨建議，自備款多寡，會影響選擇房子的條件，包括總價、坪數、屋齡及地點等，但除此之外，拿出決心和方法，去存第一筆頭期款，才有可能實現購屋夢。

要存買房的頭期款，徐佳馨建議，首先是在錢的使用上要「先存再花」，每個月把錢先存下來後，剩下的才當作每個月的花費。再者，一定要給自己定下存錢的目標，才會有動力執行。另外，即使為了增加收入要兼職，也要選擇提升自己職場競爭力的兼職，未來才有更多機會在職涯上爭取更高的薪水。

買房不求「一次到位」，徐佳馨說，現在很少人能夠一間房子，從年輕住到老，因此或許一開始買的是地點較遠、坪數較小的房子，但若常常關注房市行情，並把握機會賣屋，加上新的積蓄，也是有可能從小屋，慢慢換成市區的大屋。

文章來源：今周刊

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