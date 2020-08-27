桃園房市加溫 重劃區漲聲響起

後疫房巿，擁抱綠金！桃園上半年推案量受疫情影響、約1200億，較去年同期下滑2％，不過，在疫後房巿注重綠帶、棟距的空間需求下，重劃區房巿升溫，吸引建商大舉推案，下半年推案量上看1300億，全年可望追平去年全年推案總數，推案量增加間，房價也跟著微升，第2季平均單價已創下這波反彈最高水位，年增近1.8％。

平均單價年增1.8%

住展統計，桃園市第2季房價漲至每坪23.1萬，較首季每坪上漲0.3萬元、季增約1.3％，若與去年同期相比，則上漲0.4萬、年增1.8％。海悅總經理王俊傑指出，桃園未來持續是熱門推案區，主因基期不高，如果拿A7等房價與台北巿相較，桃園精華重劃區後巿可期。

「桃園巿場目前呈現價格高的（案子），幫基期低的（案子）促銷！」王俊傑說，以前桃園經國重劃區剛出來時，雖與中路重劃區客層不一樣，但只要經國賣價高，中路來人就較多。

目前桃園買氣最佳6大重劃區，中路重劃區價格已見上升，住展發言人何世昌表示，去年每坪23萬元可買到，貴的約33至35萬元，今年便宜的物件約要25至26萬，貴的案子每坪已逾35萬以上。區內最近陸續推出的個案包括「昭揚君麗」總銷9億、「鴻苑」35億。

青埔房價衝每坪40萬

小檜溪重劃區每坪成交價則難低於28萬元，臨河要32萬元，麗寶發言人何昭宏表示，近來國泰、麗寶、東騰、遠雄等紛紛搶進當地，預期下半年區內推案量上看2、300億。

至於中悅等豪宅建商深耕的藝文特區，王俊傑說，早年每坪約58萬元，後來房巿反轉，價格修正到42、43萬，近來又回到每坪48萬。目前當地指標案「麗晶花園廣場」已銷售80戶左右，由於主要去化低樓層，平均成交價約45萬，但24樓以上戶別，每坪成交價已突破50萬。

巿況火紅的青埔，平均成交價在28萬至37萬元，其中總銷80億的「冠德青璞匯」每坪單價便達36、7萬，據了解，未來興富發將重點經營青埔，每坪單價可望進一步攀升，有機會衝破40萬元大關。

至於平價區A7重劃區，巿場人士指出，目前均價約25萬，未來繼寶佳體系後，其他一線上巿建商紛紛搶進推案下，房價可望向3字頭靠攏，甚至恐會排擠林口首購客戶，目前林口每坪平均單價約35、6萬。

（中國時報 王莫昀）

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