大棟距景觀宅 富豪的最愛

景觀宅稀有性與保值性，普受頂級客戶青睞，包括寶輝、慶仁、富邦、忠泰、璞真等一級建商紛卡位綠地首排推案備受矚目。

內政部實價登錄資訊統計，目前台中均價最高的「寶璽天睿」座落於府會園道1號，二三名的「大陸宝格」、「由鉅大恆」分別位於夏綠地園道及美術館第一排，文心森林公園首排的「雙橡園1617」也成功締造區域新猷。

此外，創下每坪97.2萬元天價的「寶輝秋紅谷」同樣面對整座秋紅谷生態公園，顯見綠地景觀具有一定賣點，若再有建商的品牌力與細膩規畫加持，更能有效為房價提供強勁撐盤動能。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析，這些企業主打拚了一輩子就是希望居住環境有極佳生活品質，且多半指定公園300公尺內的物件，尤其具有大棟距優勢的產品詢問度更熱絡，為保值增值的首選標的。

目前市場討論度最高的豪宅新案「寶輝Sky Tower」，基地位於市政路面府會園道，全案承襲「寶輝秋紅谷」頂級規格，採SC純鋼骨結構建造，建築外觀續邀美國知名建築師Scott Johnson獨步設計的玻璃帷幕；順應時下居住型態轉變，產品主力70、90坪，更創造罕見豪宅高坪效。

此外，七期南側指標建案「慶仁林境」近期進場，全案規畫地上17層、地下3層，規畫均質86坪，總戶數28戶，總價4700萬元起，價格相當具競爭力。

全案以垂直綠化思維，打造360度外圓內方的橢圓形美學建築，戶戶享有層層覆綠的無限棟距景觀陽台，完美呼應周遭環繞的南屯公園、大墩國中小與文心森林公園近3萬坪綠地相當吸睛，看板甫定位一周，已吸引20組以上預約來客，反應不俗。

「富邦天空樹」則由普立茲克獎得主「伊東豊雄」打造39層超高層有機住宅建築，以不到18％的建蔽率，打造出2000坪私家花園，更在38、39樓透過玻璃帷幕方式規畫空中天際會館。

「忠泰老佛爺」位在科博草悟道第一排，由卡爾拉格斐設計，打造新古典法式建築，每坪60-75萬，規畫70-140坪產品。

案量達120億元的「勤美之森」傳出每坪成交價站上6字頭，每戶總價逾5000萬元，預計2022年完工，後續二期約3000坪土地也在積極規畫中，總銷初估突破百億大關，預計明年後啟動。

（中國時報 黃繡鳳）

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