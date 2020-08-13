存款800萬想用現金買房！網曝1神招：付完利息仍賺

買房先貸款，多數人都這樣做，但有網友分享，擁800萬的現金，想買500萬的房子，到底該付清全額，還是要貸款，畢竟各有各的好處，引發網友討論，若錢都只是存在銀行，那不如拿出來付清，但如果會投資，能讓投報率高於利息，付完利息都會賺，當然要貸款！

女網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》表示，她目前有現金財產800萬，打算在基隆買間500萬元的房子，屋齡大概是5年。不過，很猶豫要用現金付清全額，還是貸款比較好，因為前者不用付利息，後者則是在急用錢的時候，有錢可周轉。

貼文曝光後，隨即引發熱議，許多網友建議，如果本身具有投資理財的能力，能讓投資報酬率高於房貸的利息，那當然就把錢留著投資使用，但這真的要看狀況，畢竟每個人都不一樣。

部分網友認為，既然有足夠的現金，當然直接付清比較好，雖然現在貸款的利率很低，但長久下來金額也很可觀。也有人建議，可先付清款項，未來若急需金錢，可以拿房子去向銀行短期融資。

另有網友曾在PTT問過類似的問題，但他本人傾向於貸款，因為貸款的錢可拿去投資，就算是最保守地買基金，還完利息之後，都還有賺。不少網友也認同她的想法直言，如果會投資，有信心賺超過利息就貸款，沒有的話，就付現金。

文章來源：PTT

文章來源：買房知識家（Q你的A）

（中時新聞網 何立雯）

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