台商參與大陸土地開發 須留意5大風險

由於近期國際情勢變化，跨國供應鏈面臨調整，不少持有土地台商考慮精簡大陸生產基地，可能會有建商商討合作開發。但資誠會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良說，土地開發合作初期需進行用途變更審批，還有開發風險、複雜稅負議題等，提醒台商參與需留意5大風險，同時認為以股權形式間接處分不動產，並搭配完整交易安全規畫，還是台商目前處分土地的最佳方案。

具體5大風險部分，其中包含第一點是土地用途變更申請成本與時程不易掌握；第二是台商是否有能力評估及控制土地開發成本，將影響後續開發利益；第三點是合作方違約風險，如破產、無法達成建案立項審批、後續因營建成本增加而追加預算等。

此外，還需要注意例如相關稅賦法令不夠明確；還有土地在過程中多需質押借款，若合作案後續因故中斷，公司將陷入漫長法律程序，甚至面臨土地被拍賣。

段士良指出，當台商自身不具備房地產開發相關專業知識，很可能無法掌握相關成本，加上土地開發動輒數年、開發期間面臨政經變化及合作方違約風險均不可測，一般製造業若無相關背景，恐無法應付後續不可測的狀況。

段士良表示，以合作開發形式，若成功雖可享有不動產開發後利益，但需要花費較長的時間實現獲利，還要承擔土地用途變更成本及開發風險，若真面臨糾紛，當地法律判決可能曠日廢時，不動產可能淪為爛尾樓或被拍賣，若非公司具有不動產開發背景且當地政商關係良好，不建議台商選擇此方式處理土地。

（旺報 吳泓勳）

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