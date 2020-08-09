李登輝生前身價上億 擁翠山莊等4豪宅

前總統李登輝李登輝於1988年1月13日至2000年5月20日擔任總統長達12年，卸任前最後一次財產申報存款3890萬元，有價證券2162萬元，其股票換算當時市價，擁有上億元的身價。另外，李登輝以太太名義購買桃園鴻禧山莊，後贈予孫女李坤儀，李坤儀陸續買下翠山莊、冠德來特莊園，李坤儀母親張月雲購入昇陽景泰園等4間房產，預估市價近8億元。

李登輝戶籍仍在桃園大溪鴻禧山莊，但已多年不住這裡，最近一次來到大溪，是去年在家人陪伴下回山莊看看，因健康問題，2020總統大選也沒回大溪戶籍地投票。不過該社區戒備森嚴，除社區保全外，仍比照退休元首派警衛駐守，派出所員警也得每天巡簽。

李登輝1993年9月1日當總統，首次財產申報有存款4437萬4261元，有價證券708萬3070元，與太太李曾文惠皆持有台北、揚昇、鴻禧大溪山莊等3家高爾夫球場會員證，太太另持有大屯高爾夫球場會員證，總價高達1121萬元，而李曾文惠另有150萬元的鑽石、30萬元的翡翠。

卸任總統前，1999年最後一次申報存款3890萬6255元，有價證券2162萬1710元，6年來存款雖略減546萬，但有價證券卻增加1453萬，夫婦持股總數曾達216萬2171股，換算卸任當時市價，擁有上億元身價。

值得注意的是，李登輝從未申報土地房屋，然而外界都知道李在1992年以太太名義，購入桃園大溪鴻禧山莊，兩年後8月完成交屋，並在同年10月贈予孫女李坤儀，巧妙避開申報規定。業界評估，鴻禧山莊的行情上看1.5億元。

2007年李坤儀買下北市外雙溪翠山莊，行情約8000萬元，後來翠山莊被判定侵害地主兩筆土地共7坪，經高等法院判決拆屋還要還地，全案仍可上訴。

2002年李坤儀以1.5億元購入大直「冠德來特莊園」，隔年母親張月雲再以2.5億元買下「昇陽景泰園」，兩人都以現金買下大直豪宅，讓外界印象深刻。

（中國時報 趙婉淳 、 季節 、 呂筱蟬）

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