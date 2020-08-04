滬房市穩步復甦 豪宅最搶手

隨著疫後復甦，上海的房市也一路穩步前行，在4月之後更是迎接了遲來的小陽春。在這銷售潮中，新房市場在豪宅的引領下，量穩價升，而二手房市場也同樣在迅速復甦，整體量價較為穩定。業內人士預估，上海房市金九銀十仍會出現，隨著成交量走穩，下半年房價將小幅上揚。

在產品類型上，今年豪宅項目最為搶眼。舉例來說，上海綠地外灘中心的住宅部分「綠地海珀外灘」在3月24日開盤後，平均售價達每平方公尺13.8萬元（人民幣，下同），最高銷售總額達1.15億元，而當日的銷售率達到85%。

此外，4月供應潮開啟後，上海豪宅幾乎一開賣就被全數預訂，尤其是熱點區域的項目。據先前報導，4月底位於前灘的東方惠禮推出411套房源，共計吸引2284組有效預訂，預訂率超550%。

上海中原地產市場分析師盧文曦指出，這次疫情催生一部分改善客群入市，同時也催生部分資產配置需求；從歷史表現來看，越是核心地段房產抗跌能力越強，何況新房多少還受到限價影響，入市價格比預期稍低；因此，今年豪宅成為市場最為突出的產品。

除了豪宅外，上海二手房市場也相當熱絡。上海中原地產數據顯示，1、2月受到傳統淡季及疫情影響，上海二手房成交墜入谷底；但隨著3月陸續恢復正常，二手房市場成交快速反彈；到4、5月，成交進一步擴大；尤其是5月，成交攀升到2.8萬套，達到2016年10月以來的新高；在此基礎上，6月雖然市場有所降溫，但交易量仍達到了2.7萬套。

對於二手房市場，業內人士表示，因疫情延後的購房需求目前可能仍未全部釋放完畢，預測在7、8月，成交量仍不會低於去年同期；下半年上海會保持相對穩定的市場成交與價格，整體房地產市場處於良性發展階段。

（旺報 李澍）

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