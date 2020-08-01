為買新房連上28天班 男友要求「換公婆舊屋」

現在房價居高不下，但能擁有屬於自己的家，仍是不少人的夢想，因此小資族願意省吃儉用、加班，就是為了多賺一點買房。日前一名女網友提到，為了買心中理想的房子，她曾連續上班28天，每次都很晚才下班，豈料一日與男友聊天時，對方竟說以後新房要與父母的舊屋交換，讓她難以接受。

一名女網友在《爆怨公社》表示，一直希望能有自己的房子，並裝潢成溫馨的家，就連設計草稿也畫好了，與男友討論後打算買有電梯的新大樓，因此這3年來，她與男友努力賺錢、省吃儉用，甚至還連續上班28天，每天到待到很晚才下班，就是希望可以多賺一點，盡快完成買新房的夢想。

豈料某次與男友聊天時，對方不經意的說，老家住在5樓公寓，假若爸媽年紀大了走不動，買來的新房就會與他們交換，才不必擔心老人家行動不便，爬樓梯比較危險，這讓女網友心中五味雜陳，認為男友有孝心很好，老人家確實住有電梯的房子較安全，但心裡卻又不是滋味，無奈的說「突然感到心好累」。

有網友認為，新買的房子雙方都有出資，該如何使用應該要先討論，「他應該是在試探你，你最好還是要表明立場，要不然問題久了，肯定會有摩擦」、「那叫他也出錢讓你爸媽住電梯大樓啊，妳爸媽就不是爸媽嗎」，也有人表示，男友有孝心是好事，但應該花用自己的錢照顧，對另一半比較公平。

文章來源：爆怨公社

（話題 鄭玉如）

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