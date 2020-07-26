當「灰犀牛」遇上「雙禿鷹」 房市是福是禍？

財政部近期公布進出口統計，六月出口271.3億美元，年減3.8%，連四黑，更值得擔憂的是傳產貨品大幅衰退，平均年減23.8%。與此同時，台灣的外匯存底卻不斷激增，六月份單月逆增41.76億美元，續寫新高。外資、大陸台商、海外資金大匯串，下半年股市房市非理性大車拚。

全球抗疫量化寬鬆，會是2008年金融海嘯的全球QE大復活？

由於台商資金回流、外資加碼投資、租稅大赦海外資金大量匯入，帶動外匯存底及外幣存款激增、台幣強升，再加上全球先進國家利率趨零，引發台灣股市大漲，而房價也蠢蠢欲動。



台灣眼前的問題是「資金充斥」與「低利率」的雙禿鷹，逆襲「經濟成長趨緩」的灰犀牛，下半年將難以抵擋股市與房市漲勢，這種與經濟表現基本面完全背離的情勢演變，令人擔憂又是2008年金融海嘯的全球QE大復活，當然最後一定會從量化寬鬆轉為緊縮的趨勢，而結局是福是禍難以斷定。

台灣經濟表現 展現相對競爭力優勢

台灣出口雖然連四黑，但累計上半年出口1,580.2億美元，年增0.5%卻是亞洲四小龍中唯一正成長國家，尤其是電子零組件與資通訊兩類產品表現十分亮麗，分別創歷年單月新高與次高水準，在全球疫情肆虐下，相較鄰近國家，台灣的抗疫表現及經濟發展都呈現了相對的競爭力優勢，減輕了經濟趨緩灰犀牛的威脅。

若房市在未來一兩年漲幅過高 房市榮景就可能提前結束

檢視2019全年及2020年上半年房市表現，從六都的角度看，Location、Location、Location的神話破滅，市場的漲幅趨勢是「蛋白、蛋白、蛋白」，難道蛋黃太營養改吃蛋白？市場蛋白區大翻身，中南部表現優於大台北，而二、三線城市更是大反撲，整個市場表現大逆轉，追究其主因：(1)大台北房價過高，逐漸漲不動。(2)房價基期低的城市產生比價效應。(3)交通建設擴大了都會範圍。(4)蛋白重劃區造鎮吸引首購族群。(5)新屋受青睞，交易占比提升間接拉高房價。

惟從另外一個重要層面觀察，當蛋白區的漲幅達到一定的滿足點，房市從2014年反轉後的第六循環也就會畫上休止符，至於何時結束？最有可能是2024年，但若房市在未來一兩年漲幅過高，房市此波榮景就有可能提前結束。

至於2020年下半年住宅市場，將呈現五大走勢，在上期周刊已有簡述，於此再深入分析如下：

(一)剛性需求持續領軍

延續近三年來剛性需求轉強，從上半年交易量觀察，市場稍有受疫情影響，部分觀望未進場的自住剛性需求，將是市場的領軍主力，仍會在下半年積極進場。

(二)換屋市場逐漸進場

2014年市場反轉向下，一直到2018Q3全台房市止跌，這期間換屋市場大都呈現觀望態度，2019年市場明顯回溫，換屋市場開始回暖，上半年稍受疫情影響，下半年預料換屋市場會持續增溫。

(三)主流需求由小坪數逐漸轉移至中等坪數

由於換屋市場交易量增溫，需求的空間加大，主流坪數將會由首購的小坪數，轉至中等坪數，未來每人的居住平均空間也會逐年擴增。

(四)市場北溫南熱，桃園市為六都最被看好的城市

未來兩年，住宅市場仍呈現北溫南熱，六都中以桃園最具發展潛力，理由有三：(1)交通建設與大台北串連。(2)人口淨流入。(3)與台北一小時生活圈，房價卻只有台北的三分之一。

六都中蛋白表現會優於蛋黃，以去年為例，台北市漲幅最高的是蛋白萬華區，今年上半年表現較好也是蛋白文山區。

而商辦市場仍然會以台北的表現最搶眼，Ａ辦租金持續拉高，新北市廠辦需求強勁，是未來之星。

(五)蛋黃區漲幅縮小，蛋白區持續補漲

下半年蛋白區仍然走強，未來三年房市小陽春行情將持續，蛋白區有機會在三年內再漲兩成，若漲幅加速且超過兩成以上，就是房市未來的警戒線，短線投資的風險不小。

（李同榮）

文章來源：理財周刊

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