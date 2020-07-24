生活太豪奢挨告！阿聯酋總統豪宅多到忘記在哪

阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）總統哈利法，指控自己位於英國的物業王國《伯克利廣場控股公司》地產，遭到前房產顧問《蘭瑟地產》侵吞3200萬英鎊資金，對方則指責哈利法揮霍無度，這起官司也讓哈利法豪奢生活曝光。

哈利法身家相當驚人，擁有的資產達180億英鎊，僅次於泰國國王、汶萊蘇丹和沙烏地阿拉伯國王，是世界上第四富有的王室，新聞也曝光哈利法房產，他在英國繁華地區擁有140處房地產，總價約55億英鎊，其中包含汽車展廳、酒吧、燒烤餐廳、整棟大廈、豪華莊園等等。

哈利法知名的豪奢房產之一，就是位於伯克斯州溫克菲爾德（Winkfield）的18世紀二級保護建築「Ascot Place」，緊鄰英國女王居住的溫莎城堡，哈利法喝不慣倫敦的水，在裡頭建造巨大水庫，裝滿法國阿爾卑斯山知名礦泉水《依雲》（Evian），但據說哈利法從沒在這裡過夜。

哈利法的豪宅遍布歐洲，其中一處位於法國的房子，裡面有私人纜車，可直通海濱度假勝地；而西班牙馬德里，有一棟鄉間別墅，他本人已經17年沒有去過了，甚至連確切位置都忘記，但每年卻要花45萬英鎊維持別墅運作。哈利法極盡奢華的行為曝光後，倫敦檢方以揮霍無度、浪費資源等罪名起訴，此案將於2021年5月做出判決。

文章來源：observer

（中時電子報 黃瀞儀）

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