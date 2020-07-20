花600萬買透天厝 入住發現鄰居是3座墓碑

新竹1名曾姓女子，去年12月以606萬元買下1棟中古透天厝，直到她入住後才發現，距離房子20餘公尺處的樹林中，竟藏有3座墓碑，曾女為此身心飽受折磨，提告求償減少房價，新竹地院判原屋主吳男應賠償42萬6千元。

判決指出，這棟透天厝原為吳男祖母所居住，5年前將房產贈送給吳男，但吳男大學畢業後就長期定居國外，該屋長年無人居住，吳男去年12月間以606萬將透天厝賣給曾女。而隔月曾女入住後，竟發現附近樹林裡有3座墓碑。

曾女認為，吳男及仲介並無特別告知，買賣契約也未提及，且自從知道自己住在墳墓旁後，賣方吳男及仲介卻事先未告知有這項「嫌惡設施」，令她身心煎熬，為此向法院提告，求償減少價金25％，即156萬元。

吳男辯稱，附近山坡屬於國有地，上面墳墓都是早已荒廢之無主孤墳，曾女簽約前曾多次到現場查看，卻還是同意購買，且曾女和仲介也未曾向他詢問，而不動產現況說明書也沒有「嫌惡設施」欄目，並非是故意隱瞞不告知。

經地院審酌，大多數人常對墳墓陰宅產生畏懼心理，進而減損價值，經不動產估價師事務所鑑定測量，3座墓碑與不動產間距離，為20到30公尺之間，考量其可視性、遮蔽性等因素後，最後判吳男應賠42萬6千元。

（中時電子報 CTWANT）

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