樂齡宅剛性需求 不容小覷

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室陳孟筠經理表示，近來臺中建照及開工住宅數一路攀升，除了反映小宅市場的剛性需求外，也可從中一窺未來推案產品的定位走向。

其一、目前小坪數產品已明顯飽和，市場上同質性（小坪數）產品過量湧現，形成對換屋族群需求的變相排擠，在歷經2~3年的市場整盤期後，中大坪數的產品有了重新被看到的機會。

其二、在少子化及人口高齡化的現實壓力下，未來小宅市場仍將保有一席之地，惟須轉向規畫適合退休族群的社區產品，樂齡宅的剛性需求不容小覷。

「大臺中房市交易動態資訊平台」日前發布109年7月份大臺中房市分析月報，就臺中市不動產交易量體及價格進行專業分析。

此次各數據統計時間說明如下：買賣登記案件數量統計至109年6月、建/使照數量統計至109年5月、實價登錄資料因發布時間差而統計至109年4月。

在建物買賣移轉登記數量部分，109年6月的買賣登記棟數為3,649棟，相較於上月增加20.8%，比去年同月增加10.1%。本月前三大交易熱區依序為北屯區(586棟)、西屯區(479棟)及大里區(283棟)。

累計109年上半年買賣登記棟數為20,120棟，比去年同期僅小幅領先84棟，年增率0.4%，雖然房市買氣稍有停滯，但觀察近期的交易量已可見逐漸回穩跡象，呈連續兩個月正成長，隨著疫情趨緩，市場也將逐漸活絡。

建照、使照量部分，109年5月建照為1,829(戶)，月增30.9%，年增60%；使照為804(戶)，月增3.6%，年減49.3%。本月建、使照雙雙止跌回升。

（中國時報 黃繡鳳）

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