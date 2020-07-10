錢淹腳目 富商捧上億現金買豪宅

資金行情盛宴，不僅讓股市出現噴井行情，在豪宅市場，更出現有人捧著上億元現金買房！最新實價揭露資訊，士林「太子華威」2筆新交易，2樓總價9935萬，和11樓戶總價1億815萬，都是以現金購入，此外朱崙街「至真」3樓戶，總價8400萬，也無貸款，再度凸顯市場現金充沛，富商巨賈紛紛出脫手頭資金買房避險。

今年度自1月起，便陸續有企業主、富豪搬現金，買進「冠德信義」、「冠德遠見」、「聯合大哲」、「聯合大於」、「富邦777」以及「帝景水花園」等知名豪宅，成交總價少則8、9千萬，多則3、4億都有。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年台灣不少豪宅交易都不貸款，採現金交易，並不是因為有錢人太任性，主要因為全球央行降息，及陸美貿易戰、新冠疫情影響下，加速回台投資的台商，企業主資金滿滿，錢放在銀行太虧本，不動產相對長期穩定保值，因此高資產族才會「錢」進豪宅！

信義房屋總經理劉元智表示，今年以來，國內土地與豪宅交易確實出現成長，土地部分，像是南科周邊土地交易便十分熱絡，至於豪宅，除台北，新北、台中、高雄等地豪宅也都動了起來。

不過，劉元智認為，整體房屋巿場仍以剛性需求為主，首購為大宗，台商資金回流造成的豪宅買氣升溫，應屬於短期現象。

對於企業主砸現金買豪宅，張旭嵐指出，事實上，對有些企業主而言，買豪宅除了的現階段可保值外，待國際經濟回穩，或有其他投資規畫，屆時還是能再把部分資金貸款出來，也是企業主、富豪們較穩定的彈性操作方式。

（中國時報 王莫昀）

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