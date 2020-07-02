陸房企半年考 巨頭佔有率再升續強者恆強格局

2020年上半年對大陸房地產企業來說，無異於一場壓力測試。隨著半年成績單揭露，企業強弱隨之展現。據克而瑞研究中心公布《上半年中國房地產企業銷售TOP200排行榜》顯示，今年上半年TOP3房企的市場佔有率為11.8％，較上年同期10.6％提升1.2個百分點；TOP 20市占率為32.4％，較上年同期31.4％提升1個百分點。整體來看，前50強房企的市場佔有率呈提高趨勢

此外，TOP 100房企單月權益銷售金額年增率為13.4％。但整個上半年，受到疫情拖累，TOP 100房企的整體銷售額依然年減2.7％。

據第一財經報導，在房地產行業增速放緩的宏觀背景下，企業間競爭加劇，各梯隊的房企繼續保持分化格局，尤其產業巨頭的市占率進一步提升的格局十分明顯。

例如TOP 10房企的銷售操盤金額入榜門檻增加7.1％至912.1億元（人民幣，下同）；TOP 50房企集中度與去年同期相比基本持平。

但TOP 51至100房企和TOP 100之後房企的集中度分別較上年同期下降0.7和1個百分點，且權益金額集中度出現一定回落。

透過該數據變化顯示出，面對疫情衝擊下，規模房企抗壓力強於一般中小型房企，且大型房企優勢尤其突出，強者恒強格局仍在延續。

（旺報 吳泓勳）

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